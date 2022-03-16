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    Polikistik over sendromu nedir

    Polikistik over sendromu; yumurtalıklarda birçok küçük ve iyi huylu kist oluşmasıyla ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. En belirgin özelliği regl düzensizliklerinin yaşanmasıdır.
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 12:01
    • Güncelleme : 16.03.2022 - 12:03
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    Polikistik over sendromu nedir

    Kadın hastalıkları dikkate alınması gereken ve hamile kalmayı etkileyen bir durumdur.

    Bu nedenle rutin muayeneler oldukça önemlidir. Bir kadın eğer polikistik over sendromu yaşıyorsa, bunu ciddiye almalıdır.

    POLİKİSTİK OVER SENDROMU NEDİR

    Yumurtalıklarda birçok küçük ve iyi huylu kist oluşmasıyla ortaya çıkan bir hastalıktır.

    Regl düzensizliği ile kendisini belli etmeye başlar. Bunun dışında ise kilo artışı, vücut genelinde tüylenme, sivilce oluşumu gibi pek çok şikayetin temelini oluşturur. Kadınlarda hamile kalma olasılığını düşürür. Çoğunlukla tüp bebek yönetimi denenmektedir.

    Polikistik over sendromu nedir #1

    BELİRTİLERİ

    • Adet düzensizliği
    • Sivilcelenmede artış
    • Cilt yağlanması
    • Tüylenmede artış
    • Kısırlık
    • Kilo artışı
    • Baş ağrısı
    • Ağır kanama
    • Saç dökülmesi

    TEDAVİ

    tedavi hastanın genel durumu ve hastalığa göre değişkenlik gösterir. Anne olmak isteyen hastanın tedavisi diğerlerinden farklı olacaktır.


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