Prostat kanseri nedir

Prostat kanseri; prostat bezi hücrelerinin anormal ve kontrolsüz şekilde çoğalması sonucunda ortaya çıkan, kötü huylu tümöral oluşumlar olarak adlandırılır. Ölüm riski diğer türlere göre azdır.

Kanser türlerinin her çeşidi son derece tehlikelidir. Yayılma ihtimali olan bu hastalık, diğer organlara büyük hasarlar verebilir.

Prostat kanseri ise diğer türlere göre yayılma ihtimali az olan bir hastalıktır. Ölümcül olasılığı yine diğer türlere göre düşüktür.

PROSTAT KANSERİ NEDİR

Prostat bezi hücrelerinin anormal ve kontrolsüz şekilde çoğalması sonucunda ortaya çıkan, kötü huylu tümöral oluşumlar olarak adlandırılır. Erkeklerde en sık görüle kanser türlerinden birisidir.

50 yaşında bir erkeğin prostat kanserine yakalanma riski %40 olarak belirlenmiştir. Bu kanserin yayılmasında en sık görülen belirti idrardır.

BELİRTİLERİ

İdar yaparken ağrı

Menide ya da idrarda kan görülmesi

Kasık bölgesinde rahatsızlık hissi

Kemik ağrıları

Cinsel ilişki sırasında ağrı

Sık idrara çıkma

Testislerde, mesanede ve bel bölgesinde makat etrafında ağrı

TEDAVİ

Uzman doktor tedaviye başlamadan önce büyüme hızı, yayılım durumu ve hastanın genel sağlık durumu hakkında detaylı bir inceleme ve hazırlık yapar. Prostat kanseri 1. ve 2. evrede ise cerrahi veya radyoterapi ile tedavi edilir.