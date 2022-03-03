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Prostat kanseri nedir
- Haber Merkezi
- 03.03.2022 - 15:16
Kanser türlerinin her çeşidi son derece tehlikelidir. Yayılma ihtimali olan bu hastalık, diğer organlara büyük hasarlar verebilir.
Prostat kanseri ise diğer türlere göre yayılma ihtimali az olan bir hastalıktır. Ölümcül olasılığı yine diğer türlere göre düşüktür.
PROSTAT KANSERİ NEDİR
Prostat bezi hücrelerinin anormal ve kontrolsüz şekilde çoğalması sonucunda ortaya çıkan, kötü huylu tümöral oluşumlar olarak adlandırılır. Erkeklerde en sık görüle kanser türlerinden birisidir.
50 yaşında bir erkeğin prostat kanserine yakalanma riski %40 olarak belirlenmiştir. Bu kanserin yayılmasında en sık görülen belirti idrardır.
BELİRTİLERİ
- İdar yaparken ağrı
- Menide ya da idrarda kan görülmesi
- Kasık bölgesinde rahatsızlık hissi
- Kemik ağrıları
- Cinsel ilişki sırasında ağrı
- Sık idrara çıkma
- Testislerde, mesanede ve bel bölgesinde makat etrafında ağrı
TEDAVİ
Uzman doktor tedaviye başlamadan önce büyüme hızı, yayılım durumu ve hastanın genel sağlık durumu hakkında detaylı bir inceleme ve hazırlık yapar. Prostat kanseri 1. ve 2. evrede ise cerrahi veya radyoterapi ile tedavi edilir.