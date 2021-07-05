Psikanaliz nedir

Psikanaliz; ruhsal soru, sorun, arayış ve bozukluklar konusunda etkili olan ve uygulanan bir tedavi yöntemidir. Ruhsal sorunlara karşı çözüm üretmek için kullanılan bir tekniktir.

Psikanaliz bir terapi yöntemidir. Hastaların rahatlaması ve zihninden geçenleri anlatması istenir. Ruhsal süreçleri incelemek için kullanılan bir tekniktir.

PSİKANALİZ NEDİR

Psikanaliz ruhsallığın değişik boyut, süreç ve katmanlarını inceleyen bir bilim dalı; ruhsal soru, sorun, arayış ve bozukluklar konusunda etkili bir tedavi tekniğidir.

PSİKANALİZ NASIL YAPILIR

Uzman bir psikanalist kontrolü altında haftada en az 3 kez olmak üzere görüşme gerçekleştirilir.

Yaklaşık olarak 45 dakika süren görüşme sonunda zihinsel, sınır ya da sansür ve gizlilik olmadan kişinin bilinç altındaki katmanlara inilir.