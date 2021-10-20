Psikolojik şiddet nedir

Psikolojik şiddet; aşağılama, küçük düşürme, duygusal güç uygulama, cezalandırma, denetleme gibi hareketler olarak adlandırılır. Fiziksel şiddetle birlikte uygulanan bir taktiktir.

Fiziksel ve psikolojik şiddet bir arada uygulanmaktadır. Fiziksel şiddetle kıyaslandığında psikolojik şiddetin sınırlarını belirlemek daha zordur.

Psikolojik şiddet aynı zamanda psikolojik istismar, duygusal istismar ya da duygusal şiddet olarak adlandırılır.

PSİKOLOJİK ŞİDDET NEDİR

Aşağılama, küçük düşürme, duygusal güç uygulama, cezalandırma, denetleme gibi hareketler psikolojik şiddete örnektir.

Psikolojik şiddet gören kişilerde; stres, depresyon ve anksiyete gibi birçok psikolojik problem ortaya çıkabilir.

PSİKOLOJİK ŞİDDET TÜRLERİ