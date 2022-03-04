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    Rahim ağzı kanseri nedir

    Rahim ağzı kanseri; serviks denilen rahim ağzında gelişir ve kadınlar arasında en sık görülen 2. kanser türüdür. Birden fazla belirti ile kendisini göstermektedir.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 18:48
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    Rahim ağzı kanseri nedir

    Rahim ağzı kanserine yakalanma noktasına gelmeden, kadınların rutin kontrollerini aksatmamaları ve dikkat etmeleri gerekiyor.

    Ciddiye alınması gereken bir tür olan rahim ağzı kanseri, kadınlarda sıklıkla ortaya çıkıyor. Her 100 kadından en az 2'si hayatının bir döneminde bu hastalığa yakalanabiliyor.

    RAHİM AĞZI KANSERİ NEDİR

    Rahmin serviks (boyun) adı verilen alt kısmındaki hücrelerde görülür ve dünyada en sık görülen jinekolojik kanserler arasında yer alır. Yaklaşık %20 oranda 65 yaş üzeri kadınlarda teşhis edilmektedir.

    Ancak son yıllarda genç kadınlarda da ortaya çıkmıştır. Erken tanı ve teşhis yöntemleriyle tedavisi mümkün olan bir kanser türüdür.

    BELİRTİLERİ

    • Cinsel ilişki sonrası kanama ya da ağrı
    • İdrar sıklığında artış
    • İdrar sırasında ağrı
    • Kilo kaybı
    • Tek bir bacakta şişkinlik
    • Yorgunluk
    • Kokulu akıntı
    • İştah kaybı

    Rahim ağzı kanseri nedir #1

    TEDAVİ

    Radyoterapi, rahim ağzı kanserinde her evrede kullanılır. Ancak kanserin yayılma hızı, hastanın durumu gibi detaylar ön planda bulundurularak, tedaviye başlanır.


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