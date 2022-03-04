Rahim ağzı kanseri nedir

Rahim ağzı kanseri; serviks denilen rahim ağzında gelişir ve kadınlar arasında en sık görülen 2. kanser türüdür. Birden fazla belirti ile kendisini göstermektedir.

Rahim ağzı kanserine yakalanma noktasına gelmeden, kadınların rutin kontrollerini aksatmamaları ve dikkat etmeleri gerekiyor.

Ciddiye alınması gereken bir tür olan rahim ağzı kanseri, kadınlarda sıklıkla ortaya çıkıyor. Her 100 kadından en az 2'si hayatının bir döneminde bu hastalığa yakalanabiliyor.

RAHİM AĞZI KANSERİ NEDİR

Rahmin serviks (boyun) adı verilen alt kısmındaki hücrelerde görülür ve dünyada en sık görülen jinekolojik kanserler arasında yer alır. Yaklaşık %20 oranda 65 yaş üzeri kadınlarda teşhis edilmektedir.

Ancak son yıllarda genç kadınlarda da ortaya çıkmıştır. Erken tanı ve teşhis yöntemleriyle tedavisi mümkün olan bir kanser türüdür.

BELİRTİLERİ

Cinsel ilişki sonrası kanama ya da ağrı

İdrar sıklığında artış

İdrar sırasında ağrı

Kilo kaybı

Tek bir bacakta şişkinlik

Yorgunluk

Kokulu akıntı

İştah kaybı

TEDAVİ

Radyoterapi, rahim ağzı kanserinde her evrede kullanılır. Ancak kanserin yayılma hızı, hastanın durumu gibi detaylar ön planda bulundurularak, tedaviye başlanır.