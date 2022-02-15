Rasputitsa nedir

Yağışlar nedeniyle asfaltsız yolların çamur haline gelmesine Rusya'da "Rasputitsa" adı veriliyor.

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlik sürerken ilginç bir doğa olayı dikkatleri çekti.

İki ülke de hava durumunu yakından takip ediyor. Nedeni ise "Rasputitsa"...

Rasputitsa, Rusça kökenli bir kelime.

Rasputye, yolların birleştiği yerdir. “Rasputitsa” ise “Çamurlu yol mevsimi” anlamına geliyor.

Genel olarak ilkbahar ve sonbahar ayları için kullanılıyor. Bu dönemlerde eriyen karlar ve yağan yağmurlar sonucu asfaltsız yollar çamurla kaplanıyor ve kara araçlarının geçişi çok zorlaşıyor. Bu çamurlu yollara da "rasputitsa" deniyor.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞINDA RASPUTİTSA

Ukrayna'da hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin oldukça üstünde seyrediyor. Bu nedenle de genellikle mart ayında görülen rasputitsa, erken geldi.

ABD Başkanı Joe Biden de geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada "Putin sınırı geçebilmek için biraz daha zeminin buz tutmasını beklemek zorunda kalacak" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Genelkurmay Başkanı General Mark Milley de brifing sırasında Ukrayna'da zeminin donmasının sınır geçişi ve tekerlekli araçların manevrası açısından en uygun koşulu sağladığını belirtmişti.

İşte bu nedenlerden dolayı ABD, Putin'in olası işgal planını Mart ayına kadar geçirmeyi umduğunu tahmin ediyor.