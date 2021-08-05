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Repesaj nedir
Repesaj; yapılan spor müsabakalarında finale çıkan iki sporcunun yendiği bütün rakiplerin, kendi aralarında maç yapması olarak adlandırılır.
- Haber Merkezi
- 05.08.2021 - 13:55
- Güncelleme : 05.08.2021 - 14:09
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda sık sık bahsi geçen "Repesaj", bronz madalya için yarışan sporcular için kullanılmaktadır.
REPESAJ NEDİR
Eleme, çeyrek final, yarı finalin ardından finale giden turnuvalarda; bütün maçlarını kazanıp, finale çıkan iki sporcunun yendiği bütün rakipleri, kendi aralarında tekrar tek maç üzerinden elemeli olarak karşılaşır.
Burada amaç bronz madalyayı elde etmektir. Sporcular, dağıtılacak olan 2 bronz madalyayı elde etmeye çalışır.