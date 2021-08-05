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    Repesaj nedir

    Repesaj; yapılan spor müsabakalarında finale çıkan iki sporcunun yendiği bütün rakiplerin, kendi aralarında maç yapması olarak adlandırılır.
    • Haber Merkezi
    • 05.08.2021 - 13:55
    • Güncelleme : 05.08.2021 - 14:09
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    Repesaj nedir

    2020 Tokyo Olimpiyatları'nda sık sık bahsi geçen "Repesaj", bronz madalya için yarışan sporcular için kullanılmaktadır.

    REPESAJ NEDİR

    Eleme, çeyrek final, yarı finalin ardından finale giden turnuvalarda; bütün maçlarını kazanıp, finale çıkan iki sporcunun yendiği bütün rakipleri, kendi aralarında tekrar tek maç üzerinden elemeli olarak karşılaşır.

    Burada amaç bronz madalyayı elde etmektir. Sporcular, dağıtılacak olan 2 bronz madalyayı elde etmeye çalışır.

    Repesaj nedir #1

    Repesaj nedir #2

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