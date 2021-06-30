Retro nedir

Retro; geriye dönük, geçmişe yönelik anlamına gelmektedir. Astroloji terimi olarak kullanılmaktadır. Gezegenlerin geri hareketini temsil etmektedir.

Retro, astrolojiyi takip edenlerin ve astrologların çok sık kullandığı bir kelimedir.

Geçmişe yönelik, geriye dönük, geçmiş ile alakalı, geçmişi kapsayan kavramları temsil eden retro, ayrıca moda alanında da karşımıza çıkar.

RETRO NEDİR

Astrolojide retro; bir gezegenin gerilemesi, geri gitmesi anlamına gelir. Bu durum, gezegenin hareketlerinin yavaşlaması demektir.

Gezegenlerin gerilemesi, gezegenin temsil ettiği konularda gecikmeler, aksaklıklar ve sorunlar oluşmasına neden olur. Astrologların retro zamanlarına özel yaptıkları yorumlar vardır.

MODA ALANINDA RETRO

Moda alanında ise geçmişe ait parçaları ifade eden modada belirli bir dönemde yaygın olarak kullanılan aksesuar ya da kıyafetlerin yeniden popülerleşmesi ve yeniden kullanılması anlamına gelir.

RETRO ETKİSİ NEDİR

Retro etkisi; karışıklık, gecikme ve geciktirme durumlarına neden olmaktadır.

Aktivitelerde yavaşlama, hata ve kargaşa söz konusu olabileceğinden, retro döneminde radikal karar, değişimler yapılmaması gerekmektedir.







