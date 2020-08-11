Roscosmos nedir

Roscosmos, Rus uzay endüstrisinde kapsamlı bir reformu denetlemek ve uygulamak için kurulan bir yapıdır.

Rusya Federal Uzay Ajansı olarak bilinen Roscosmos, 1992'de kuruldu.

Rusya'nın uzaydaki varlığı, bu tarihten çok daha öncesine dayanmaktadır.

Dönemin Sovyetler Birliği, 1950'li ve 1960'lı yıllarda uzayda birçok ilke imza attı. Bunlar arasında uzaya ilk insanı gönderme de bulunmaktadır.

Roscosmos, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından kısa bir süre sonra farklı bir çağa girdi. Ajans, sınırlı kaynaklarını Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) aktardı ve bugüne kadar istasyonun önemli bir katılımcısı olmaya devam ediyor.

Kurum, diğer ülkeler için uyduları fırlatmanın yanı sıra kendi başına çok sayıda uydu görevi de yapmaktadır. Örnekler arasında Dünya gözlemi, askeri uydular, telekomünikasyon ve Glosnass navigasyon uyduları yer almaktadır.

ROSCOSMOS'UN GÖREVLERİ

Roscosmos, Rus hükümetinin uzay programının ve yasal düzenlemesinin uygulanmasını sağlar.

Kurum, uzay ekipmanı ve uzay altyapısı nesnelerinin geliştirilmesi, üretimi ve temini için siparişler vermektedir.

Bunların yanı sıra Roscosmos, Rusya'nın uluslararası uzay iş birliğinden de sorumludur.

Öte yandan söz konusu kuruluş, Rusya'nın sosyal ve ekonomik kalkınmasında uzay faaliyetlerinin sonuçlarının gelecekteki kullanımına zemin hazırlamakla görevlidir.