Röşti nedir

Röşti rendelenmiş patatesten yapılan, İsviçre mutfağına özgü bir yemektir. İsviçreliler tarafından ulusal yemek olarak kabul edilen röşti, bazı ülkelerde restoranlarda servis edilmektedir.

Çıtır çıtır ve lezzetli bir yemek olan röşti, İsviçre mutfağına özgüdür.

Genellikle kahvaltı sofralarını süsleyen röşti, daha çok ıspanaklı yumurta ile servis edilir.

RÖŞTİ NEDİR

Rösti; rendelenmiş patatesten kızartılarak yapılan, İsviçre mutfağına özgü bir yemektir. İsviçreli bazı vatandaşlar, röstiyi ulusal bir yemek olarak kabul etmektedir.

Rösti; rendelenmiş patatesin, haşlanmış ya da çiğ halde kızartılmasıyla yapılmaktadır.

RÖŞTİ TARİFİ

MALZEMELER

3 adet patates

1 yemek kaşığı tereyağ

Tuz

YAPILIŞI

Patatesleri rendeleyin ardından bir kasede tereyağı ve tuz ile karıştırmaya başlayın.

Bu sırada röştiyi yapacağınız tavayı ısıtın.

Patatesi tavaya alıp eşit bir şekilde üzerine yayın.