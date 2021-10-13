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Röşti nedir
Röşti rendelenmiş patatesten yapılan, İsviçre mutfağına özgü bir yemektir. İsviçreliler tarafından ulusal yemek olarak kabul edilen röşti, bazı ülkelerde restoranlarda servis edilmektedir.
- Haber Merkezi
- 13.10.2021 - 08:58
- Güncelleme : 13.10.2021 - 09:07
Çıtır çıtır ve lezzetli bir yemek olan röşti, İsviçre mutfağına özgüdür.
Genellikle kahvaltı sofralarını süsleyen röşti, daha çok ıspanaklı yumurta ile servis edilir.
RÖŞTİ NEDİR
Rösti; rendelenmiş patatesten kızartılarak yapılan, İsviçre mutfağına özgü bir yemektir. İsviçreli bazı vatandaşlar, röstiyi ulusal bir yemek olarak kabul etmektedir.
Rösti; rendelenmiş patatesin, haşlanmış ya da çiğ halde kızartılmasıyla yapılmaktadır.
RÖŞTİ TARİFİ
MALZEMELER
- 3 adet patates
- 1 yemek kaşığı tereyağ
- Tuz
YAPILIŞI
- Patatesleri rendeleyin ardından bir kasede tereyağı ve tuz ile karıştırmaya başlayın.
- Bu sırada röştiyi yapacağınız tavayı ısıtın.
- Patatesi tavaya alıp eşit bir şekilde üzerine yayın.
- Orta ateşte her iki tarafı kızarana kadar pişirin.