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    Röşti nedir

    Röşti rendelenmiş patatesten yapılan, İsviçre mutfağına özgü bir yemektir. İsviçreliler tarafından ulusal yemek olarak kabul edilen röşti, bazı ülkelerde restoranlarda servis edilmektedir.
    • Haber Merkezi
    • 13.10.2021 - 08:58
    • Güncelleme : 13.10.2021 - 09:07
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    Röşti nedir

    Çıtır çıtır ve lezzetli bir yemek olan röşti, İsviçre mutfağına özgüdür.

    Genellikle kahvaltı sofralarını süsleyen röşti, daha çok ıspanaklı yumurta ile servis edilir.

    RÖŞTİ NEDİR

    Rösti; rendelenmiş patatesten kızartılarak yapılan, İsviçre mutfağına özgü bir yemektir. İsviçreli bazı vatandaşlar, röstiyi ulusal bir yemek olarak kabul etmektedir.

    Rösti; rendelenmiş patatesin, haşlanmış ya da çiğ halde kızartılmasıyla yapılmaktadır.

    RÖŞTİ TARİFİ

    MALZEMELER

    • 3 adet patates
    • 1 yemek kaşığı tereyağ
    • Tuz

    YAPILIŞI

    • Patatesleri rendeleyin ardından bir kasede tereyağı ve tuz ile karıştırmaya başlayın.
    • Bu sırada röştiyi yapacağınız tavayı ısıtın.
    • Patatesi tavaya alıp eşit bir şekilde üzerine yayın.
    • Orta ateşte her iki tarafı kızarana kadar pişirin.

    Röşti nedir #1

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