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    Samyeli nedir

    Samyeli; rüzgar türlerinden birisidir ve oldukça kuvvetlidir. En büyük özelliklerinden birisi ise oldukça sıcak olmasıdır.
    • Haber Merkezi
    • 24.12.2021 - 14:22
    • Güncelleme : 24.12.2021 - 14:23
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    Samyeli nedir

    Havada oluşan rüzgarın birçok çeşidi bulunurken, samyeli bunlardan biridir.  Sıcaklığın yoğun olduğu bölgelerde esen samyeli, bölgesel rüzgarlar arasında yer alır.

    SAMYELİ NEDİR

    Samyeli rüzgarı, sıcaklığın yoğun olduğu bölgelerden eser rüzgarlardır. Çölden eser. Çok etkili, sıcak ve kurudur.  Türkiye'nin Güneydoğu Bölgesi'nde bulunan bir rüzgar türüdür.

    Çöl iklimi olan bölgelerden kuzeye doğru eser ve kavurucu bir etkiye sahiptir. Samyelini diğer rüzgarlardan bu şekilde ayırabiliriz. Rüzgar türleri özellikle okullarda ve sınavlarda sıkça karşımıza çıkan bir coğrafya sorusudur.

    Samyeli nedir #1

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