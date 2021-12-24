Samyeli nedir

Samyeli; rüzgar türlerinden birisidir ve oldukça kuvvetlidir. En büyük özelliklerinden birisi ise oldukça sıcak olmasıdır.

Havada oluşan rüzgarın birçok çeşidi bulunurken, samyeli bunlardan biridir. Sıcaklığın yoğun olduğu bölgelerde esen samyeli, bölgesel rüzgarlar arasında yer alır.

SAMYELİ NEDİR

Samyeli rüzgarı, sıcaklığın yoğun olduğu bölgelerden eser rüzgarlardır. Çölden eser. Çok etkili, sıcak ve kurudur. Türkiye'nin Güneydoğu Bölgesi'nde bulunan bir rüzgar türüdür.

Çöl iklimi olan bölgelerden kuzeye doğru eser ve kavurucu bir etkiye sahiptir. Samyelini diğer rüzgarlardan bu şekilde ayırabiliriz. Rüzgar türleri özellikle okullarda ve sınavlarda sıkça karşımıza çıkan bir coğrafya sorusudur.