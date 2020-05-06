Sarı kantaron nedir

Kantaron birçok rahatsızlığın giderilmesine yardımcı olan bitkilerin başında gelir. Özellikle yağı çok sık kullanılır.

Dünyanın birçok yerinde kolayca bulunan bir bitkidir.

Yağı, çayı ve kurusu bulunan sarı kantaron, şifalı bitki olarak kabul edilir.

FAYDALARI NELERDİR

Doğal olduğundan dolayı yaralanan bölgenin iltihaplanmasını ve mikrop kapmasını önler.

Sivilce izleri, güneş yanığı, yara ve yanık izlerini iyileştirir.

Kanamalı bölgeye sürüldüğünde acıyı hafifletir ve kanamayı durdurur.

Sakinleştirici özelliğinden dolayı baş ağrısını geçirmede oldukça etkilidir.

Özellikle bebeklerde görülen egzamayı hafifletmekte olumlu sonuçlar verir.

Hazmı kolaylaştırır, ishali gidermede yardımcı olur. Ülser ve gastrit sıkıntılarını giderir.

İçerdiği sakinleştirici maddeler sayesinde ruhsal hastalıkların tedavisinde de kullanılır.

ZARARLARI NELERDİR

Ama bu bitki herkes için uygun olmayabilir.

Bazı kişilerde ciddi alerjik sorunlara yol açabilir. Bunu anlamak için bir damla damlatarak kızarıklık ve kaşıntıya neden olup olmadığını belirlemelisiniz.

Sakinleştirici etkisinden dolayı aşırı doz kullanmak, ishal ve bağırsaklarda ciddi sorunlara neden olabilir.

Hamile ve lohusa döneminde olanlar kesinlikle kullanmamalıdır. Hormon dengesi zaten yerinde olmadığından tamamen ters bir etki yapabilir ve vücut dengesi tepetaklak olabilir.

Güneşe karşı daha hassas bir cilde sahip olmanıza da sebep olabilir.



