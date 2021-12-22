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    Sedef hastalığı nedir

    Sedef hastalığı; cilt hücrelerinin normalden bir kaç kat daha hızlı çoğalmasına neden olan bir cilt rahatsızlığıdır. Hastalık özellikle sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkar.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2021 - 09:39
    • Güncelleme : 22.12.2021 - 09:40
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    Sedef hastalığı nedir

    Birden fazla belirtisi olan sedef hastalığı adını, deride oluşan beyaz kepeklerden alır. Kepeklerin rengi, sedef renginde olduğu için, halk arasında sedef hastalığı denir.

    Sedef hastaları yaz aylarını daha rahat geçirir. Hastalık daha çok soğuk havalarda kendisini belli eder.

    SEDEF HASTALIĞI NEDİR

    Sedef hastalığı; deri hücrelerinin bağışıklık sistemindeki yanlışlar sebebiyle hızla arttığı bir cilt hastalığıdır.

    Sedef hastalığının kesin nedeni bilinmemekle birlikte, ailesel yatkınlığı olan kişilerde daha fazla görüldüğü tespit edilmiştir.

    Sedef hastalığını stres, deri travmaları, aşırı alkol tüketimi, soğuk ve kuru iklim şartları gibi birçok neden tetikleyebilir.

    Sedef hastalığı nedir #1

    SEDEF HASTALIĞININ BELİRTİLERİ

    Kesin bir tedavisi olmayan sedef hastalığının belirtileri ise şu şekildedir;

    • Eklemlerde ağrı, şişlik ve kızarıklık,
    • Ciltte kuruluğun yanı sıra kaşıntı ve kanamalar,
    • Tırnaklarda kalınlaşma, çukurlaşma ve sararma,
    • Diz ve dirseklerde sedef rengi pullanma ve kabuklanmalar.

     

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