Şekerrenk nedir?

Fonetiği oldukça hoş ‘şekerrenk’ sözcüğü, anlam olarak ‘araya soğukluk girmiş dostluk, arkadaşlık’ anlamına geliyor…

Şekerrenk, Farsça kökenli, ‘şeker’ ve ‘renk’ sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş. Bir anlamı ‘sarıya çalan renk’ demek. Biraz düşününce şekeri erittiğimizde sarımsı bir renk almasından bunu anlamak mümkün. Tam olarak ‘sarı’ diyemeyiz; ama evet, sarıya çalan bir renk. Yine de itiraf etmeli ki, algı olarak şeker denince akla gelen ilk renk şöyle pembemsi bir renk oluyor. Hatta bugünden bakarsak, şeker rengarenk. İnsanın aklına bütün renkler geliyor. Yine de şöyle bir çocukluğumuza dönünce, pamuklu şekerler en çok pembeydi ve elma şekerleri de kırmızı. Yani işin içinde hep bir pembelik vardı.

Gelelim asıl can alıcı anlamına. Böylesine hoş telaffuz edilen bir sözcük, ‘araya soğukluk girmiş dostluk, arkadaşlık ’ anlamına geliyor. İlk bakışta insan şaşırıyor. Sonra biraz düşününce, bu anlama daha uygun bir sözcük olamayacağını düşünüyorsun…

Nasıl mı? Anlatacağım. Ama önce sormak istiyorum:

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

ŞEKERRENK ÜZERİNE

Eskilerden bahsederken bir şekilde yüzlere bir tatlı tebessüm yayılır ya hani. İnsanların eskiden ne kadar naif olduklarını düşünürüz, herhangi bir sohbetin varacağı daimi yerdir. Öyledir gerçekten de. Buraya bir parantez açmak istiyorum aslında hemen. 1800’lerde geçen bir kitap üzerine konuşmuştuk bir söyleşi sırasında yazar Hilal Özcan ile. Kitabın adını hatırlayamadık. Ama orada şöyle bir şey diyormuş: ‘Ah şimdiki gençlik! Her şey eskiden nasıl da farklı ve güzeldi…’ Düşünsenize, kaç yüzyıl öncesinde de hep eski daha naif, daha güzel geliyor insana demek…

Şimdi parantezimi kapatıp konuya dönersem, eskilerin o naifliğini düşününce ‘araya soğukluk girmiş dostluk, arkadaşlık’ böylesine güzel anlatılırdı. Şimdiki gerçekçi dünyamızla çakışsa da, dostluklarımızı, sevdiğimiz insanları düşününce onları şeker olarak değerlendirmek, rengin sarıya çalan yanının araya giren soğukluğu anlatması anlamlı geliyor. Böyle düşünülmüş olacak ki, buna şekerrenk denmiş işte…

Çünkü çok sevdiğimiz biriyle aramıza soğukluk girse de, sevgi hiç bitmiyor. Bence burada şekerin tatlı yanı, dostluğun ısınmasını bekleyen yanını anlatıyor…

Tabii bu kadar romantik yaklaşmadan da diyebiliriz ki, Farsçadan dilimize yerleşmiş şekerrenk sözcüğü, iki dostun ayrılması anlamına geliyor.

ŞEKERRENK KULLANIMINA ÖRNEKLER

Bu sözcüğü nerelerde okudum, acaba hangi şarkıda dinledim diye şöyle bir hafızamı ve pek tabii interneti taradım. Reşat Nuri Güntekin, Çalıkuşu’nda şöyle diyor:

“Fakat nedense ben ona ısınamamıştım. Aramız bir hayli şekerrenkti.”

Sonra İlhan İrem’in şarkısını hatırladım: Öyle Durma! Bu şarkıda geçtiğine emindim. Bir dörtlükte şöyle geçiyor:

“Biz seninle eskiden ne güller ne tohumlar,

Düşlerde beyaz dünler ne düğünler ne doğumlar,

Gülleri dünler aldı, düşler uykuya daldı,

Aramızda şekerrenk başka şeyler başladı.”

Çok güzel şarkıdır, dinleyin mutlaka.

Peki siz, bu sözcüğü bir yerlerden hatırlıyor musunuz?

*

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap