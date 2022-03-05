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    Sessizlik rejimi nedir

    Sessizlik rejimi, ilan edildiği bölgede en az 24 saat süreyle çatışmaların durduğu ve silahların bırakıldığı bir uygulamadır.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2022 - 13:52
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    Sessizlik rejimi nedir

    Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın üzerinden 10 gün geçti.

    Taraflar masaya oturdu ancak henüz sonuç çıkmadı.

    Belarus'ta müzakereler devam ederken Rusya "sessizlik rejimi" adını verdiği bir karar aldı.

    Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada 'Rus tarafı sessizlik rejimi ilan ediyor' denildi.

    Peki sessizlik rejimi ne demek, ne anlama geliyor?

    SESSİZLİK REJİMİ NEDİR

    Sessizlik rejimi, savaş halindeyken tarafların "sivillerin tahliyesi" amacı ile geçici olarak ilan ettiği ateşkes olaran biliniyor.

    Rusya Savunma Bakanlığı, "Bugün Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren Rus tarafı sessizlik rejimi ilan ediyor ve Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkışı için insani koridorlar açıyor" açıklaması yaptı.

    Ukrayna'da yaşanan çatışmalardan kaçan siviller, ülkeden ayrılabilmek için günlerce yolculuk yaparak Lviv tren istasyonuna akın etmeye devam ediyor.

    Sessizlik rejimi, Suriye'de de uygulanmıştı. Uygulama, Doğu Guta'da 24 saat, Lazkiye'de 72 saat devam etmişti.

    Sessizlik rejimi nedir #1


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