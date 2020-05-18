Sıcak çarpması nedir

Aynı zamanda güneş çarpması olarak bilinen bu hastalık, aşırı sıcağa maruz kalındığında ortaya çıkabilen ve vücut ısısını ayarlayan mekanizmaların bozulmasına denir.

Yazın gelmesiyle beraber sıcak ve nemli havanın artması insanların bunalmasına neden oluyor.

Durum böyle olduğunda da insanlar kendilerine gölge yerler bulmak için sokağa çıkıyor ve sıcaktan kaçmak isterken zaman zaman güneşe maruz kalıyor.

Bakıldığında sıcak çarpmasını daha çok güneş ile ilişkilendiriyoruz. Fakat sıcak çarpması iki türlü de görülebiliyor.

Birincisi: 70 yaş ve üzeri kişilerin egzersiz denilen durum ile ilişkilendirerek, egzersiz durumun dışında çeşitli hastalıkları ve kullandığı ilaçlar nedeniyle sıcak ortamdan uzaklaşmasını engelleyen durum olarak ortaya çıkabilir.

İkincisi ise egzersiz ile ortaya çıkabilen, yürüyüş ve spor yaparken, işe giderken aşırı güneşe maruz kalma durumudur.

BELİRTİLERİ NELERDİR

Bulantı,

Deride kızarıklık,

Ateşin 40 derece olması,

Tansiyon düşüklüğü,

Nefes darlığı,

Baş ağrısı,

Solgun bir cilt,

Terleyememe durumu.

Hastalık ilerledikçe koma ve ölüme kadar ciddi problemler ortaya çıkabilir.

Vücut normal ısı değerinde olmazsa kollarda, karında ve bacaklarda aniden ortaya çıkan ağrılar gerçekleşebilir.

Gençler, çocuklar, yaşlılar, her yaş grubu insanlar bu durum ile karşı karşıya kalabilir.

Teşhis konulurken, hastanın vücut ısısı göz önünde tutulur ve kan basıncına bakılmalıdır. Gerektiği durumlarda kan ve idrar tahlilleri alınmalıdır.

TEDAVİ SÜRECİ

Belirtiler ortaya çıktığında acil olarak ambulans çağırılmalıdır.

Vücut sıcaklığı takibe alınmalı ve hastaya su takviyesi yapılmalıdır.

Soğuk suyla vücudu ıslatmak gerekir.

Aşırı yorgunluk, kas ağrıları havale geçirme ve bilinç kaybı durumlarda direkt bir hekime başvurulmalıdır.