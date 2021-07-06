Sirius nedir

Sirius; güç, şans ve mutluluk demektir. 72 yılda 1° ilerleme yapmaktadır. Sabit yıldız olarak bilinmektedir. Alpha Canis Major takım yıldızında yer alır.

Sirius ve güneş kavuşumu bugün gerçekleşti. Bu kavuşumun ardından Sirius ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı.

Sirius; ezoterik öğretilerde genellikle köpek, kurt, çakal biçiminde simgelenmektedir. Yıl içerisinde bir defa güneşle kavuşmaktadır.

SİRİUS NEDİR

Sirius sabit yıldızı; Alpha Canis Major takım yıldızında yer alır. Yunan mitolojisinde avcı Orion'un köpeğidir. Mısır'da ise ölüleri öteki aleme götüren Anubis'tir. Türk mitolojisinde göksel sarayın bekçisi Kurt Asena'dır.

GÜNEŞ VE SİRİUS KAVUŞUMU SAAT KAÇTA

6 Temmuz 2021 saat 08.09'da kavuşum açısı gerçekleşti. Bu kavuşum 5-6-7 Temmuz 2021 tarihleri arasında etkili olacak.