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    SMA nedir

    SMA; çocuklarda görülen ve istemli kasların erimesine yol açan bir hastalıktır. Hastalığın tipine göre yürüyememe gibi birçok sorun gözlemlenebilir.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2021 - 11:46
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    SMA nedir

    SMA Bilim Kurulu Toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dikkati çeken açıklamalar yaptı.

    Bakan Koca açıklamasında, "SMA tedavisinde etkisini sağlayan ilaç ülkemizde kullanılmakta ve ücretsiz olarak sunulmaktadır. Evlilik öncesi SMA taraması zorunlu hale getirildi.

    Genetik yapıları dünyaya SMA'lı bebek getirme riski taşıyan çiftlere tüp bebek tedavisi ücretsiz olarak devlet tarafından sağlanacaktır. SMA hastalığının farklı tedavi yöntemleri mevcuttur.

    SMA Tip 1, 2 ve 3 hastalarına tedavi uygulanmaktadır. Yenidoğan taraması ile birlikte tüm aşamalarda altyapı çalışmaları özenle sürdürülmektedir ve en kısa sürede sağlık sistemlerine entegre edilecektir." dedi.

    Bunun üzerine SMA hastalığına dair detaylar gündeme getirildi.

    SMA NEDİR

    Spinal müsküler atrofi, genellikle bebekleri ve çocukları etkileyen kas hastalığıdır. SMA hastalığının kesin bir tedavisi yoktur. SMA türlerinin çoğu, SMN1 geni ile ilgili oluşan bir problemden kaynaklanmaktadır.

    Genellikle çocuklarda görülür ve hastalığın tipine göre yürüyememe, kasları kullanamama gibi birçok semptoma neden olur. SMA hastalığının 4 tipi vardır. En sık ve tehlikeli görülen ise SMA Tip 1'dir.

    SMA HASTALIĞI BELİRTİLERİ

    Zayıf kaslar, güçsüzlük, hareket etmede zorlanma, zayıf baş kontrolü, zayıf emme ve yutma güçlüğü, kramp, azalmış refleksler hastalığın en belirgin özellikleri arasındadır.

    SMA nedir #1

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