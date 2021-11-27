SMA taraması nedir

SMA; genetik geçişli bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır. SMA tarama programı ise taşıyıcı çiftlerin, evlilik öncesinde belirlenmesi için uygulanmaktadır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Yıl bitmeden evlilik öncesi zorunlu tarama kapsamına bütün Türkiye’de başlayacağız.

Yenidoğan bebeklerimiz için topuktan kan alınır. Yine aynı çerçevede yenidoğan bebeklerimizi bu anlamda topuktan kan alınarak SMA taramasını yapıyor olacağız.

Bu tedaviyi belirliyor olacak. Erken dönemde sonuç alabilirlik o kadar fazla olacak. Her doğan bebeğe bu taramayı başlatıyoruz." dedi.

Bu açıklamanın ardından SMA ve SMA taraması vatandaşlar tarafından gündeme getirildi.

SMA TARAMASI NEDİR

SMA (spinal müsküler atrofi), omurilikteki motor sinir hücrelerini etkileyerek, yürüme, yemek yeme veya nefes alma kabiliyetini ortadan kaldırır.

Bu hastalığın belli bir tedavisi yoktur ancak hastaya belli bakımlar yapılarak, hastanın yaşam kalitesinin artırılması amaçlanır.

3 evrede görülen SMA hastalığının en tehlikelisi SMA Tip 1 denilen evredir. SMA’nın temel özelliği kas atrofisinin eşlik ettiği kas zayıflığıdır. SMA taraması ile evlilik öncesi taşıyıcı çiftlerin belirlenmesi amaçlanıyor.

Ayrıca ailelere bebeğin hasta doğabileceği anlatılarak, doğum öncesi tedbir alınması sağlanıyor.