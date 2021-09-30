Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde 81 ilde Sulh komisyonları kuracaklarını söyledi. Peki sulh komisyonu nedir?

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, "Yakında her ilde sulh komisyonlarını devreye alıyoruz. Böylece yargının iş yükünü düşüren alternatif bir hukuk sitemi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yargının yükünü hafifletmek amacıyla 'sulh komisyonları' kuracaklarını açıklayan Erdoğan; vatandaşların kamu ile uyuşmazlıkları, icra konuları, aile hukuku alanlarında yargı sistemini rahatlatacaklarını söyledi.

Peki Sulh komisyonu nedir, ne iş yapar? İşte detaylar...

SULH KOMİSYONU NEDİR

Sulh komisyonlarının ne zaman kurulacağı, hangi anlaşmazlıklara bakacağı, nasıl işleyeceği, kaç kişiden oluşacağı, hangi kuruma bağlı olacağı, nasıl başvuru yapılacağı henüz belli olmadı.



Yargının iş yükünü hafifletmeyi, mahkemeye gitmeden alternatif çözümleri ortaya koymayı hedefleyen sulh komisyonları, 2012 yılında hayata geçirilen 'arabuluculuk' gibi usül hukuku kurumu olacak.



Ne zaman hayata geçirileceği henüz belli olmayan sulh komisyonlarıyla; uyuşmazlığın tarafı olan kişiler, uzman ve tarafsız bir üçüncü kişiden yardım alarak, uyuşmazlığı mahkeme dışında kesin ve hızlı bir şekilde çözecek.



Sulh komisyonlarının hangi davalara bakacağı şu an belli değil.

KURULMA NEDENİ

Günümüzde birçok anlaşmazlığın çözümlenmesi için mahkemelere gidiliyor. Artan nüfus ve etkileşim nedeniyle de çok fazla anlaşmazlık ortaya çıkıyor. Bu da mahkemelerin iş yükünü artırıyor, dava sürelerinin ve sonuçlanmasının uzun sürmesine neden oluyor.



Mahkemelerin üzerlerindeki bu büyük yükü azaltmak için bazı yöntemler uygulanıyor. Bu yöntemlerden biri olacak sulh komisyonu, dostane yollar ile uyuşmazlıkların çözülmesinde kullanılacak.