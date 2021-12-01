Sungur nedir

Sungur; doğana benzeyen, yırtıcı ve avcı kuş anlamlarına geliyor. Günümüzde özellikle dönem dizilerinde sıklıkla kullanılmaktadır.

Günümüzde ekrana gelen dönem dizilerinde sık sık telaffuz edilen sungurun ne anlama geldiği merak edilmeye başlandı. Eski Türkçede sungur, sınkgur olarak adlandırılmaktaydı. Sungur bir kuş türüdür.

SUNGUR NEDİR

Sungur; doğan kuşuna benzer olan bir yırtıcı kuştur. Sungur demek aynı zamanda avcı kuş demektir.

Sungur tarihte ilk kez; sonkur "doğana benzer bir yırtıcı kuş" Divan-i Lugat-it Türk (1070) eserinde yer almıştır.

Sungurun isim olarak kullanılmasında bir sakınca yoktur. Eskiden daha yaygın olarak kullanılmaktaydı.

Dönem dizileri sayesinde günümüzde yeniden gündem olmuş ve sık sık araştırılmaya başlanmıştır.