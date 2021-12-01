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Sungur nedir
Sungur; doğana benzeyen, yırtıcı ve avcı kuş anlamlarına geliyor. Günümüzde özellikle dönem dizilerinde sıklıkla kullanılmaktadır.
- Haber Merkezi
- 01.12.2021 - 13:47
- Güncelleme : 01.12.2021 - 13:51
Günümüzde ekrana gelen dönem dizilerinde sık sık telaffuz edilen sungurun ne anlama geldiği merak edilmeye başlandı. Eski Türkçede sungur, sınkgur olarak adlandırılmaktaydı. Sungur bir kuş türüdür.
SUNGUR NEDİR
Sungur; doğan kuşuna benzer olan bir yırtıcı kuştur. Sungur demek aynı zamanda avcı kuş demektir.
Sungur tarihte ilk kez; sonkur "doğana benzer bir yırtıcı kuş" Divan-i Lugat-it Türk (1070) eserinde yer almıştır.
Sungurun isim olarak kullanılmasında bir sakınca yoktur. Eskiden daha yaygın olarak kullanılmaktaydı.
Dönem dizileri sayesinde günümüzde yeniden gündem olmuş ve sık sık araştırılmaya başlanmıştır.