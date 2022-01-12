Süper grip nedir

Süper grip; sinüs ve göğüs enfeksiyonları, öksürük, boğaz ağrısı, yorgunluk ve tat ve koku kaybı gibi belirtileri ile kendisini gösteriyor. Bu belirtiler koronavirüs salgınını andırıyor.

Koronavirüs hayatımıza girdikten sonra mutasyona uğradı ve Omicron ile Delta varyantını karşımıza çıkardı.

Koronavirüsün dışında da gribin birden farklı türü ortaya çıkarken, şimdilerde ise süper grip kendisini göstermeye başladı.

Süper grip, koronavirüs belirtileri gösteriyor ancak yapılan testler negatif sonuçlanıyor. Bu nedenle koronavirüs ile karıştırılıyor.

SÜPER GRİP NEDİR

Soğuk algınlığına virüsün 200'den fazla farklı türü neden oluyor. Cardiff Üniversitesi Soğuk Algınlığı Merkezi'nin eski direktörü Prof. Dr. Ronald Eccles, şu anda dolaşan süper gribin solunum sinsityal virüsünün (RSV) bir sonucu olduğunu belirtti.

SÜPER GRİP BELİRTİLERİ

Son yıllarda görülme olasılığı artan bu virüs, yaşlı ve bebeklerin yaşamını tehdit ediyor. Sinüs ve göğüs enfeksiyonları, öksürük, boğaz ağrısı, yorgunluk ve tat ve koku kaybı gibi belirtiler ile kendisini gösteren süper grip, koronavirüs paniği yaşatıyor.

SÜPER GRİP NASIL ORTAYA ÇIKTI

Prof. Dr. Eccles, aylarca süren karantinanın soğuk algınlığına neden olan virüslere karşı insanların bağışıklığını azalttığını açıkladı.

Cardiff Üniversitesi Soğuk Algınlığı Merkezi’nin eski direktörü Prof. Dr. Ronald Eccles, “Normalde günlük veya haftalık olarak bu virüslere maruz kalıyoruz. Ama şimdi bir yıldır antrenman yapmayan kondisyonsuz sporcular gibiyiz.

Aniden bu virüse yakalandık ve bağışıklık sistemimiz buna aşırı tepki veriyor. Bu, nedenle birçok insan normal soğuk algınlığından daha şiddetli semptomlar yaşıyor” diye konuştu.