Süt sıtması nedir

Süt sıtması; emzirme döneminde en sık karşılaşılan sorunlardan birisidir ve göğüs iltihabı olarak adlandırılır. Anneler için emzirme dönemini kabusa çevirebilir.

Her anne bebeğini sağlıkla emzirmek ister ancak bu bazı durumlarda kabusa dönebilir.

Emzirme bebek üzerindeki oldukça etkiliyken, göğüs iltihabı nedeniyle bazı sıkıntılı süreçler yaşanabilir.

Acı veren bir göğüs iltihabı olan süt sıtması, emzirme dönemlerinde anneleri hayli zorlayan bir durumdur.

SÜT SITMASI NEDİR

Süt sıtması; emzirme sorunları arasında en yaygın olandır. Bir çeşit göğüs iltihabıdır ve "mastit” olarak geçer.

Süt sıtması; emziren annelerde göğsün bir bölümünde süt kalması ya da göğüs kanallarının tıkanması nedeniyle ortaya çıkan enfeksiyonel bir rahatsızlıktır.

Süt sıtması en fazla 30 ile 50 yaş arasında görülmektedir. Süt veren kadar süt vermeyi yeni kesmiş kadınlarda da sıklıkla rastlanır.

SÜT SITMASININ BELİRTİLERİ

Şişme

Halsizlik

Yüksek ateş

Kızarıklık

Bölgesel sıcaklık artışı

Sertlik

SÜT SITMASININ TEDAVİSİ

Emzirmeden önce memeye masaj yapılması ve ılık, ıslak kompresler uygulanması süt kanallarının açılmasına yardım edecektir.

Enfeksiyon oluşmaması için süt birikmemesi önemlidir. Bu rahatsızlık geçene kadar, emzirme dönemi ağrılı olabilir.