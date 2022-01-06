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Süt sıtması nedir
- Haber Merkezi
- 06.01.2022 - 11:34
- Güncelleme : 06.01.2022 - 11:38
Her anne bebeğini sağlıkla emzirmek ister ancak bu bazı durumlarda kabusa dönebilir.
Emzirme bebek üzerindeki oldukça etkiliyken, göğüs iltihabı nedeniyle bazı sıkıntılı süreçler yaşanabilir.
Acı veren bir göğüs iltihabı olan süt sıtması, emzirme dönemlerinde anneleri hayli zorlayan bir durumdur.
SÜT SITMASI NEDİR
Süt sıtması; emzirme sorunları arasında en yaygın olandır. Bir çeşit göğüs iltihabıdır ve "mastit” olarak geçer.
Süt sıtması; emziren annelerde göğsün bir bölümünde süt kalması ya da göğüs kanallarının tıkanması nedeniyle ortaya çıkan enfeksiyonel bir rahatsızlıktır.
Süt sıtması en fazla 30 ile 50 yaş arasında görülmektedir. Süt veren kadar süt vermeyi yeni kesmiş kadınlarda da sıklıkla rastlanır.
SÜT SITMASININ BELİRTİLERİ
- Şişme
- Halsizlik
- Yüksek ateş
- Kızarıklık
- Bölgesel sıcaklık artışı
- Sertlik
SÜT SITMASININ TEDAVİSİ
Emzirmeden önce memeye masaj yapılması ve ılık, ıslak kompresler uygulanması süt kanallarının açılmasına yardım edecektir.
Enfeksiyon oluşmaması için süt birikmemesi önemlidir. Bu rahatsızlık geçene kadar, emzirme dönemi ağrılı olabilir.