Swallowfield Anayasası nedir

Swallowfield Anayasası, 1596 yılında İngiltere'de köylülerin kendi aralarında oluşturdukları yazılı kurallar bütünüdür.

Swallowfield köyünde herkes, kendi kafasına ve inancına göre hareket ediyordu. Bazı köylüler köyün gerçek sahibi olduğunu beyan edip, kendi oluşturduğu yasaları koyarak halkı baskı altında tutuyordu.

Bu durumdan oldukça sıkılan köylüler çareler aramaya ve birlik olmaya çalışıyordu. Köyde egemen olan birey, köylüye olmadık hakaret ve tehdit yağdırıyor, başkasının ürününe el koymaya kalkıyor, köyde kavga ve gürültüden geçilmiyordu.

KİŞİYE GÖRE ADALET

Köyde yaşayan insanların konumu ve ekonomik durumuna göre adalet sağlanıyordu. Güçlü olan her zaman haklı olurken, güçsüz olan kişi ise sürekli eziliyordu. Yani hukuğun üstünlüğü değil, üstünlerin hukuku geçerliydi.

KÖYLÜ ANAYASASI

Bu duruma daha fazla seyirci kalamayan bir kişi, bütün köylüleri toplayarak yeni koyduğu ve herkesi bağlayan kurallardan bahsetti.

Bu kuralların adı ise Swallowfield Anayasası oldu.





YENİ DÜZEN VE ANAYASA KURALLARI

Swallowfield Anayasası'na göre; Huzur bozma, -hırsızlık, başkasını tehdit, suçlu gördüğü kişiye ceza kesmek, odun çalmak, kendini beğenmişlik, küstahlık, suçluları korumak, kötü niyetli dedikodu, her türlü saygısızlık gibi toplumu rahatsız eden söz ve eylemler, halkın kendi yaptığı anayasa ile yasaklanıyor.

HUKUKA ÖRNEK TEŞKİL ETTİ

Swallowfield kuralları anayasa tarihine geçiyor. Bir köyde oluşturulan bu kurallar, aynı zamanda anayasa düzenine büyük bir örnek oluyor.

