Euro
15.5073
1.91%
Dolar
13.7151
1.67%
Altın
786.43
1.56%
Borsa
1.994
0.68%
Bitcoin
696.959
-2.17%
BTXN Coin
45.18
-3.87%
10ºC
İstanbul
Bulutlu 10 C

    Tansiyon nedir

    Tansiyon; damarların iç duvarlarında oluşan basınç olarak tanımlanır. Kalbin aort damarı aracılığıyla kan pompalaması basınçla damara gönderilir. Bu durum tansiyona neden olur.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 10:38
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 10:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tansiyon nedir

    Tansiyon genç-yaşlı herkesin yaşadığı bir sorundur. Dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

    Tansiyonun birden fazla çeşitleri vardır. Ancak en tehlikeli olanı yüksek tansiyondur.

    Tansiyonu dengelemek için düzenli bir hayat sürmeli, stresten uzak durmalı ve sağlıklı beslenmemiz gerekmektedir.

    TANSİYON NEDİR

    Tansiyon; kalp sürekli olarak vücuda aort damarı aracılığıyla kan pompalar ve bu pompalama işlemi sırasında kan, basınçla damarla gönderilir.

    Damarların iç duvarlarında oluşan basınç, tansiyon olarak adlandırılır.  Kan basıncının yüksek olması, kalp krizine neden olabilir.

    • – İdeal tansiyonun 90 / 60mmHg ile 120 / 80mmHg arasında olduğu kabul edilir.
    • – Yüksek tansiyon 140 / 90mmHg veya daha yüksek olarak kabul edilir.
    • – Düşük tansiyon ise 90 / 60mmHg veya daha düşük olarak kabul edilir.

    TANSİYON ÇEŞİTLERİ

    • Hipotansiyon (Düşük tansiyon)
    • Ortostatik Hipotansiyon
    • Sinirsel Aracılı Hipotansiyon
    • Şoka Bağlı Hipotansiyon
    • Hipertansiyon (Yüksek tansiyon)

    Tansiyon nedir #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir