Tansiyon nedir

Tansiyon; damarların iç duvarlarında oluşan basınç olarak tanımlanır. Kalbin aort damarı aracılığıyla kan pompalaması basınçla damara gönderilir. Bu durum tansiyona neden olur.

Tansiyon genç-yaşlı herkesin yaşadığı bir sorundur. Dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

Tansiyonun birden fazla çeşitleri vardır. Ancak en tehlikeli olanı yüksek tansiyondur.

Tansiyonu dengelemek için düzenli bir hayat sürmeli, stresten uzak durmalı ve sağlıklı beslenmemiz gerekmektedir.

TANSİYON NEDİR

Tansiyon; kalp sürekli olarak vücuda aort damarı aracılığıyla kan pompalar ve bu pompalama işlemi sırasında kan, basınçla damarla gönderilir.

Damarların iç duvarlarında oluşan basınç, tansiyon olarak adlandırılır. Kan basıncının yüksek olması, kalp krizine neden olabilir.

– İdeal tansiyonun 90 / 60mmHg ile 120 / 80mmHg arasında olduğu kabul edilir.

– Yüksek tansiyon 140 / 90mmHg veya daha yüksek olarak kabul edilir.

– Düşük tansiyon ise 90 / 60mmHg veya daha düşük olarak kabul edilir.

TANSİYON ÇEŞİTLERİ