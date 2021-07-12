Tensip tutanağı nedir

Tensip; davanın görüleceği ilk duruşmadan önce, duruşmaya kadar yapılacak olan işlemleri ifade etmektedir.

Tensip tutanağı, davanın açıldığı mahkeme hakimi tarafından hazırlanmaktadır.

E-Devlet üzerinden, "Tensip zaptı hazırlandı" ifadesi, hakimin dosyayı incelediğini göstermektedir.

TENSİP TUTANAĞI NEDİR

Tensip tutanağı, davanın açılmasının ardından mahkemenin davaya ilişkin yapılacak olan işleri belirttiği, dosyanın rotası niteliğinde olan bir işlemdir.

Tensibin amacı hükme yaraşır bir yargılamanın olanaklarını araştırarak, yerinde ve uygun adımlarla hükme erişmeyi kolaylaştırmaktır.

TENSİP TUTANAĞI NASI HAZIRLANIR

Mahkeme hakimi tarafından hazırlanmaktadır.

Hukuk davalarında, dava dilekçesini alan mahkeme birkaç gün içerisinde tensip zaptını hazırlar ve mahkemenin iş yoğunluğuna göre duruşma günü tayin edilir.



Ceza davalarında ise tensip zaptının hazırlanma süresi hukuk davalarına göre daha uzun sürmektedir.



