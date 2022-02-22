Testis kanseri nedir

Testis kanseri; skrotumun içinde bulunan testislerde meydana gelir. Nadir olarak görülür ve tedavi edilme olasılığı yüksektir. Ergenlik öncesi çocuklarda da görülebilir.

Zaman ilerledikçe farklı hastalıklar ve kanser hastalığının birden farklı türü ortaya çıkmaya başladı.

Bu kanser türlerinden birisi olan testis kanseri, erkeklerde görülür. Tüm kanser türlerinde olduğu gibi tedavi edilemezse testis kanseri ölümcül olabilir.

TESTİS KANSERİ NEDİR

Testis kanseri; krotumun içinde bulunan testislerde meydana gelir. Kişinin bu nedenle kendisini sık sık muayene etmesi gerekir. Testis kanseri olan insanlar çeşitli semptomlar veya işaretler yaşayabilir.

Ayrıca testislerden birinin çıkarılması, hastanın üreme potansiyelini etkilemez.

Ama kemoterapi sonrası üreme fonksiyonlarında bozulma olabilir. İyileşme sürecinin ardından cinsel yaşam genellikle normale döner.

BELİRTİLER

Testis içerisinde şişlik

Skrotumda ağırlık hissi

Skrotumda aniden sıvı toplanması

Kasıkta ağrı

Eğer akciğere sıçramışsa; göğüs ağrısı, nefes darlığı ve öksürük görülebilir.

TEDAVİ

Testis kanserinde hastalığın evresine göre cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi tedavileri uygulanır.