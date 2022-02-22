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Testis kanseri nedir
- Haber Merkezi
- 22.02.2022 - 15:18
- Güncelleme : 22.02.2022 - 15:19
Zaman ilerledikçe farklı hastalıklar ve kanser hastalığının birden farklı türü ortaya çıkmaya başladı.
Bu kanser türlerinden birisi olan testis kanseri, erkeklerde görülür. Tüm kanser türlerinde olduğu gibi tedavi edilemezse testis kanseri ölümcül olabilir.
TESTİS KANSERİ NEDİR
Testis kanseri; krotumun içinde bulunan testislerde meydana gelir. Kişinin bu nedenle kendisini sık sık muayene etmesi gerekir. Testis kanseri olan insanlar çeşitli semptomlar veya işaretler yaşayabilir.
Ayrıca testislerden birinin çıkarılması, hastanın üreme potansiyelini etkilemez.
Ama kemoterapi sonrası üreme fonksiyonlarında bozulma olabilir. İyileşme sürecinin ardından cinsel yaşam genellikle normale döner.
BELİRTİLER
- Testis içerisinde şişlik
- Skrotumda ağırlık hissi
- Skrotumda aniden sıvı toplanması
- Kasıkta ağrı
- Eğer akciğere sıçramışsa; göğüs ağrısı, nefes darlığı ve öksürük görülebilir.
TEDAVİ
Testis kanserinde hastalığın evresine göre cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi tedavileri uygulanır.