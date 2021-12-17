Yazılışında sıklıkla hata yapılan kelimeler arasında yer alan tirbuşon, mantarlı şişeleri açmak için kullanılan bir minik mutfak el aletidir.

Çoğu zaman imla hatası yapılması nedeniyle yazılışı merak konusu olan tirbuşon nedir ve ne işe yarar araştırılıyor.

Mutfak aletleri arasında yer alan tirbuşon şişelerin açılmasını kolaylaştıran minik bir el aletidir.

Tirbuşon, cam şişelerin ağzına tıkanan mantar tıpaların içlerine döndürülerek sokulduktan sonra tıpayı çekip çıkarmaya ve bu sayede şişeyi açmaya yarayan spiral şeklinde saplı metal burgudur.

Çoğunlukla şarap şişelerini açmak için kullanılır.

TİRBUŞON YAZILIŞI

Yaygın olarak kullanılan "tirbüşon" yazımı ise doğru bilinen yanlışlardan bir tanesidir.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "tirbuşon"dur.