Travma sonrası stres bozukluğu nedir

Doğal afet, savaş, trafik kazası, cinsel istismar gibi kişiyi derinden etkileyen olumsuz durumlardan sonra oluşan zihinsel bir sağlık sorunudur.

Travma kişiyi ruhsal ve bedensel olarak üzen ve yaralayan durumlara denir.

Aşırı stresle beraber oluşan TSSB, aynı zamanda bir kaygı ve stres bozukluğudur.

Bireyin başına gelen korkunç bir olay travma sonrası stres bozukluğunun oluşmasında en büyük etkendir.

Bu olaylardan sonra uyku problemi yaşamak, o anları hatırlamak ve kendinizi insanlardan soyutlamak da yan etkileridir.

Yaşadığınız olayın ardından ruh halinizdeki değişim süresi uzun ve kalıcı olmaya başlamışsa, travma sonrası stres bozukluğu olabilirsiniz.

BELİRTİLERİ NELERDİR

TSSB, genellikle olaylardan hemen sonra başlar ve devam süresi uzun olabilir.

İnsanlara karşı düşünceniz değişebilir.

Olumsuz duygu ve düşüncelere sahip olabilirsiniz.

Yaşadığınız olayı hatırlamak istemez ve o olayı hatırlatan insanlardan kaçmak isteyebilirsiniz.

Aynı olayları tekrardan yaşayacakmış gibi hissedebilirsiniz.

Uyumakta zorluk yaşayabilir ve kendinizi sürekli tetikte hissedebilirsiniz.

Mağdur olan kişi çevresinde olan bir durum karşısında korku ve panik yaşayabilir, kendisi de eskiden yaşadığı durumları hatırlayabilir.

TEDAVİSİ NEDİR

Öncelikle her hastalıkta olduğu gibi bu durumda da erken teşhis çok önemlidir.

Çünkü ilerleyen süreçte kişi çıkmaza girebilir.

Alanında uzman bir kişiden destek ve terapiler alınabilir.

Kişinin yaşadığı olumsuzluklar belirlenip, doğru tedavi uygulanmalıdır.

Kaygı yönetimi eğitimi uygulanmalıdır.

Bilişsel-davranışçı terapiler öne çıkabilir. Ek olarak doktor kontrolünde ilaçlar kullanılabilir.