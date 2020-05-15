Trikotilomani nedir

Kişinin kendisini kontrol edemeden saç koparmasına Trikotilomani denir.

Vücudunda bulunan kılları, kirpiği özellikle saçların koparılması durumu bir ruhsal bozukluktur.

Saç koparma durumunun ilerlemesiyle kişinin kel kalması yüksek oranda görülebilir.

Kişi saçlarını koparırken büyük bir keyif alır kendisini rahatlamış hisseder.

Hastalığın ilerlemesi durumunda bazı kişilerin kopardıkları saçları yediği görülmektedir.

Hastalığın ilk kez 1890 yıllarında bir hastanın saçlarını tutamlar halinde koparmasıyla görülmüştür.

Trikotilomani, stresle başa çıkamayan kişilerde görülürken, genetik faktörlerle alakalı bir hastalık olarak da bilinmektedir.

Ergenlik döneminde hormon düzeyindeki değişimler hastalığın ortaya çıkmasına neden olabilir.

Aşırı endişe duyma ve duygusal sıkıntıdan kurtulma hissi saç koparmayı tetikleyebilir.

Küçük yaşlarda ortaya çıkan bu durum erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülebilir.

Erkek hastaların ise bıyıklarını kopardığı görülmüştür. Az görülüyor diye bilinse de her 100 kişiden 4’ünde bu hastalığın görüldüğü belirtiliyor.

SAÇ KOPARMAK HASTALARI RAHATLATIYOR

Hastaya saç kopardığı sırada müdahale edilirse sert bir şekilde karşılık almanız mümkün...

Çünkü hastalar saçlarını kopardıkça kendilerini rahatlamış hissedecektir.

Bireylerde saç kaybının yaşanması bu hastalığın en büyük belirtisidir.

TEDAVİSİ NEDİR

Trikotilomani hastalığının tedavisi ilaç ve terapi şeklinde gerçekleşebilir.

Alanında uzman bir doktordan destek alınabilir ve davranış terapisi gerçekleştirilebilir.