Tüberküloz nedir

Halk arasında "verem" olarak da bilinen tüberküloz, akciğer iltihaplanması sonucu oluşan bulaşıcı bir hastalıktır.

Mycobacterium tuberculosis bakterisinin vücuda girmesiyle ve bağışıklık sisteminin savaşı kaybetmesiyle ortaya çıkan tüberküloz, verem adıyla da biliniyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her yıl yaklaşık 8,4 milyon insan bu hastalığa yakalanıyor ve 2 milyon insan bu hastalık nedeniyle ölüyor.

Şiddetli öksürük, ateş, gece terlemesi, kilo kaybı, iştahsızlık ve halsizlik ile seyreden belirtiler, tedavinin geciktiği durumlarda ağırlaşabiliyor.

TÜBERKÜLOZ NASIL BULAŞIR?

Hasta kişilerin öksürmesi, hapşırması, konuşması ile solunum yolu salgıları damlacık şeklinde havaya atılır. İçinde tüberküloz mikrobunun de bulunduğu bu damlacıkların solunması ile sağlıklı bireyler enfekte olur.

Enfekte olan her kişide mutlaka hastalık gelişmez. Alınan basiller kişiyi hastalandırmaksızın vücutta saklı kalır ve vücut direncinin düştüğü bir anda hastalık oluşturur.

TÜBERKÜLOZ (VEREM) BELİRTİLERİ

Üç haftadan uzun süren öksürük

Kan tükürme

Nefes alamama, göğüs ağrısı

Öksürürken göğüste ağrı hissetme

Kilo kaybı

Geceleri terleme

Yorgunluk, halsizlik

İştahsızlık

Titreme ve ateş

TÜBERKÜLOZ İYİLEŞİR Mİ?

Tüberküloz düzenli tedavi ile iyileşebilen bir hastalıktır. İlaçlarını önerilen şekilde aksatmadan, yeterli süre içen hastaların hemen hepsi başarıyla tedavi edilir.

Verem ile mücadelede Sağlık Bakanlığı, BCG aşısının yaptırılmasını önermektedir. Aşılar, ülkemizde Aile Sağlığı Merkezlerinde, hastanelerde ve Verem Savaş Dispanserlerinde yapılır.