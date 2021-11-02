Ürtiker nedir

Ürtiker bir diğer adıyla kurdeşen; kırmızı, kabarık, kaşıntılı bir deri döküntüsüdür. Hastalık birçok farklı nedenden dolayı ortaya çıkabilmektedir.

Kurdeşen bazen bir alerjen tarafından tetiklenirken bazen ise stres kaynaklı ortaya çıkabilir. Cilt kızarıklığı, ciltte şişkinlik ve kaşıntıya neden olmaktadır.

ÜRTİKER NEDİR

Kurdeşen bazen bir alerjen tarafından tetiklenen kırmızı, kabarık, kaşıntılı olan bir deri döküntüsüdür.

Döküntülerin en önemli özelliği ise 24 saat içerisinde kendiliğinden kaybolmasıdır.

Hastalık vücutta genellikle belirli bir bölgede ortaya çıkar. Ancak bazen tüm vücudu kaplayabilir. Kurdeşene neden olabilecek çok sayıda etken vardır.

Soğuk hava, güneş ışınları, stres, çeşitli ilaçlar ve kimyasal madde içeren besinler hastalığı tetikleyebilir.

ÜRTİKER HASTALIĞININ ÇEŞİTLERİ

Akut Kurdeşen

Kronik Kurdeşen

Dermatolojik Kurdeşen

Fiziksel Kurdeşen