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    Üveit nedir

    Üveit bir göz hastalığıdır. Göz yuvarlağının orta tabakasını oluşturan uveanın iltihaplanmasına 'üveit' adı verilmektedir.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2021 - 13:42
    • Güncelleme : 16.06.2021 - 14:01
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    Üveit nedir

    Üveit gözde oluşan iltihaplanmadır. Gözde şişliğe neden olur ve tedavi edilmediği sürece göz dokusunu tahrip ederek, görme kaybı oluşturur.  Bu hastalığın erken teşhisi, gözü korumak açısından önemlidir.

    ÜVEİT NEDİR

    Göz yuvarlağının orta tabakasını oluşturan uveanın iltihaplanması olarak geçer. Uvea, iris, koroid ve siliyer cisimden oluşur.

    Bu hastalığın altta yatan nedenleri; bağışıklık sistemi hastalıkları ve diğer enfeksiyonlar olabileceği için, Romatoloji ve  İç Hastalıkları uzmanları tedavide yer alır.

    Üveit nedir #1

    ÜVEİT BELİRTİLERİ

    Bu hastalık bazı belirtilerle kendini göstermeye başlar. Aşağıda yer alan belirtiler görüldüğü taktirde, erken teşhis için doktora danışmak gereklidir.

    • Bulanık görme,
    • Göz kızarıklığı,
    • Göz ağrısı,
    • Işık hassasiyeti,
    • Göz önünde uçuşan siyah noktalar

    ÜVEİT NEDENLERİ

    Enfeksiyonlar ve otoimmün hastalıklar üveit gelişimi ile ilişkili olabilir. Bu nedenlerden bazıları aşağıdaki gibidir;

    • Daha önce üveit geçirmiş olmak,
    • Göze gelen çarpma ve yaralanmalar,
    • Göz ameliyatı geçirmek,
    • Lenfoma gibi bazı kanser tipleri.

    Üveit nedir #2

    ÜVEİT TEDAVİSİ

    Üveitin nedenini bulmak için çeşitli testler yapıldıktan sonra nedene yönelik tedavi verilir. Ana tedavi yöntemi ilaç tedavisidir.

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