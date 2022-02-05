Uyuz nedir

Uyuz; sarcoptes scabiei von hominis adlı akarın neden olduğu bir tür cilt hastalığıdır. Doğrudan ten tene temas yoluyla veya kontamine materyal (fomitler) ile dolaylı olarak temas yoluyla bulaşır.

Uyuz hastalığını duymayan veya yaşamayan yoktur. Basit gibi görünen bu hastalık, hoş olmayan ve hayatı zorlaştıran gündemleri doğurabilir.

Birçok hastada uyuz semptomları oldukça hafif gözüktüğünden, uyuzun teşhis edilmesi zor olabilir.

UYUZ NEDİR

Uyuz; sarcoptes scabiei von hominis adlı akarın neden olduğu bir tür cilt hastalığıdır.

Hastalığı yaşayan kişide; kaşıntı ve döküntüye neden olur ve özellikle sonbahar ile kış aylarında artış gösterir. Son derece bulaşıcıdır.

Dünya çapında çok yaygın olan bu hastalık, özellikle geceleri kaşıntıya neden olur. Bakımevi ve askeri kışla gibi toplu yaşam alanlarında çok daha kolay yayılmaktadır. Bu hastalık gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır.

BELİRTİLERİ

Uyuzun en yaygın belirtisi deride kaşıntı ve kızarıklıktır. Bunun sebepleri arasında ise parazitinin dışkısı nedeniyle ciltte oluşan alerjik reaksiyon gösterilebilir.

Kaşıntıdan en sık etkilenen bölgeler;

El bileği,

Karın,

Genital bölge.

TEDAVİSİ

Uyuz tedavisinde genellikle krem ile çeşitli losyonlar kullanılır. Tedavi süreci 2 ile 6 hafta arasında sürmektedir.

Ayrıca beyaz sirke, zerdeçal ve çay ağacı yağı gibi ürünlerle tedavi desteklenebilir.