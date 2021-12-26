Varikosel nedir

Erkeklerde testisleri koruyan gevşek cilt torbası olan erbezi torbalarında yer alan toplardamarların şişerek genişlemesi ve büyümesi durumuna ''varikosel'' denir.

Testislerdeki kanı boşaltan toplardamarların varisleşmesi olan varikosel, erkeklerdeki kısırlık sorununun en sık görülen nedenlerinden biridir. Bacaklarda görülebilen “variköz ven” yani varisli damarlar ile benzerlik göstermektedir.

Oldukça yaygın bir tıbbi durum olan ve genellikle genç erkekleri etkileyen varikosel, erkeklerin yüzde 10 ila 15'i arasında görülebilmektedir.

Testis ısısının bozulması, kirli kan içindeki toksik maddelerin testiste birikmesi ve testis kan akımını bozması ile testis fonksiyonlarını etkilemektedir. Aynı zamanda sperm ve testosteron üretimini bozmaktadır.

Vakalar genellikle sol testiste olmak üzere, testislerin üst kısmında görülmektedir. Varikosel, uzanırken görünmeyebilir ancak ayağa kalkıldığında gözle görülecek kadar belirgin hale gelebilmektedir. El ile dokunulduğunda torba içinde plastik borular ya da solucanlar varmış gibi bir his uyandırabilmektedir.





Çoğu varikosel zaman içinde gelişmektedir. Ancak, çoğu vakada varikoselin teşhis edilmesi kolaydır ve yine vakaların büyük bir çoğunluğunda tedaviye ihtiyaç duyulmamaktadır. Varikosel sadece semptomlara neden olursa tedavi edilebilmektedir ve kullanılan yöntem genellikle cerrahi müdahaledir.

VARİKOSEL NEDENLERİ

Varikoselin neden ortaya çıktığına dair kesin bir sonuca henüz ulaşılamamıştır. Bunun içinde testislere kanın gelip gidişinin gerçekleştiği spermatik korddaki kan akışı ile alakalı bir sorundan kaynaklandığı düşünülmektedir.

Uzmanlar spermatik kordda bulunan damarların içindeki akışı kontrol eden valflerin düzgün kan akışını engellediği durumlarda kanın geride toplandığını ve damarlarda genişlemeye neden olduğu kanısına varmıştır.



Bu geriye doğru toplanma hem testislerde hasara neden olabilmekte hem de erkek doğurganlığında düşüşe sebep verebilmektedir.

Sol testisin, sağ taraftakine göre bir miktar daha aşağıda durması, testisin sol tarafındaki toplardamarın sağ tarafa göre daha uzun seyretmesi, sol taraf testis toplardamarın karın içerisindeki diğer komşu organlarla anatomik ilişkisi, sol taraf testis damarının boşalma şeklinin anatomik yapısı gibi özellikler, varikoselin daha çok sol tarafta görülme nedenleri arasındadır.

VARİKOSEL BELİRTİLERİ

Varikosel belirtileri, hastalığın tanısı ve tedavisi için oldukça önemlidir. Varikosel testis üzerinde aşağıdaki şekillerde belirti verebilir:

Şişlik

Kabarıklık

Testiste ağrı

Terleme ve sıcaklık hissi

Testislerin küçülmesi

Damar genişlemesi

VARİKOSEL TEDAVİSİ

Varikosel tanısının ardından ilk olarak testis boyutları arasında bir fark olup olmadığı ve testisin kıvamına bakılmalıdır. Sperm parametrelerinin değerlendirildiği semen analizinin yapılması tedavide belirleyici olmaktadır. Hastanın sperm parametrelerinde bir sorun yoksa ameliyat edilip edilmemesi tartışmalıdır.

Sperm parametrelerini ve spermin bulunduğu ortamı düzeltici antioksidan ilaçlar ve beslenme yöntemleri önerilebilmektedir. Teşhisin ardından hangi varikosel hastalarının ameliyat edilip edilmeyeceği sorusu gündeme gelmektedir.

Sperm parametreleri normal olan, sadece radyolojik olan varikoseli saptanmış, reflüsü olmayan ya da damar çapı normalin altında olan hastanın ameliyat edilmesine gerek yoktur.

Ancak varikosel teşhisi konulmuş ve sperm parametreleri bozuk, kısırlık yaşayan hastalarda ameliyat önerilebilir. Bu tür hastalarda rahatsızlığın giderilmesi için egzersiz, beslenme düzenini ve yaşam tarzındaki değişikliklerin herhangi bir yararı bulunmamaktadır.