Vekaleten hastalık nedir

Munchausen by Proxy Sendromu olarak bilinen Vekaleten hastalık; bir başkasına yüklenen yapay bozukluktur. Çocuk istismarı olarak geçmektedir. Her yaş grubundaki insanlar geçirebilir.

Vekaleten hastalık ilk defa 1951 yılında görülmüştür ve bir grup hastayı sınıflandırmak için kullanılmıştır.

VEKALETEN HASTALIK NEDİR

Munchausen by Proxy Sendromu; çocuk, yaşlı veya engelli kişilerin kendisine bakan kişi tarafından hastalanmasına sebebiyet verecek davranışların ortaya çıkması ile görülür. Çocuk, engelli ve yaşlı istismarı olarak adlandırılır.

BELİRTİLERİ

Kişinin dramatik ama tutarsız hasta öyküsü olması.

Kişinin tedavi almasıyla beraber belirtilerin kötüleşmesi.

Kişinin tedavi olup, taburcu olmasıyla beraber evden hastalığı tekrarlamış şekilde dönmesi.

Kişide hastaneler veya tıbbi terminolojiyle ilgili geniş bilgi birikiminin olması.

Kişide, bu hatsalık nedeniyle birden çok cerrahi müdahale izi olması.

Kişide negatif test sonuçlarını takiben yeni belirtiler görülmesi.

Kişide hastalıkla ilgili belirtilerin sadece yalnızken veya kişi gözlenmiyorken görülmesi (İlgi isteği).

İnsanları hastalıkları konusunda manipüle etmeye çalışması.

Kişinin ameliyat olmaya, tıbbi testler yaptırmaya veya diğer girişimsel müdahalelere hevesli olması, reddetmemesi.

Kişinin uydurduğu hastalığıyla ilgili daha önce birçokkez hastaneye, doktora ve kliniğe başvurmuş olması.

Kişinin aile bireylerinin ve arkadaşlarının, doktorlarla ve sağlık çalışanlarıyla tanışmalarını istememesi.

Kişide özgüven problemlerinin olması.

Kişinin hastanedeyken kendini daha rahat ve iyi hissetmesi.

Ateş, kusma, ishal, alerji, bayılma, nefes darlığı, nöbet geçirme gibi durumlarının tekrarlanması.

KİMLERDE GÖRÜLÜR

Çocukken istismara uğramış ya da ihmal edilmiş kişilerde,

Daha önce ciddi bir hastalık atlatmış olanlarda,

Ailesinden ya da arkadaşlarından birinin ciddi bir rahatsızlığına şahit olmuş ve bunu atlatamamış olanlarda,

Medikal sektörde çalışan ya da çalışmayı hayal eden kişilerde,

Sürekli suçluluk hisseden ve cezalandırılması gerektiğini düşünen kişilerde,

Özgüveni düşük olan gençlerde,