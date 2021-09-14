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Vekaleten hastalık nedir
Munchausen by Proxy Sendromu olarak bilinen Vekaleten hastalık; bir başkasına yüklenen yapay bozukluktur. Çocuk istismarı olarak geçmektedir. Her yaş grubundaki insanlar geçirebilir.
- Haber Merkezi
- 14.09.2021 - 17:51
- Güncelleme : 14.09.2021 - 17:56
Vekaleten hastalık ilk defa 1951 yılında görülmüştür ve bir grup hastayı sınıflandırmak için kullanılmıştır.
VEKALETEN HASTALIK NEDİR
Munchausen by Proxy Sendromu; çocuk, yaşlı veya engelli kişilerin kendisine bakan kişi tarafından hastalanmasına sebebiyet verecek davranışların ortaya çıkması ile görülür. Çocuk, engelli ve yaşlı istismarı olarak adlandırılır.
BELİRTİLERİ
- Kişinin dramatik ama tutarsız hasta öyküsü olması.
- Kişinin tedavi almasıyla beraber belirtilerin kötüleşmesi.
- Kişinin tedavi olup, taburcu olmasıyla beraber evden hastalığı tekrarlamış şekilde dönmesi.
- Kişide hastaneler veya tıbbi terminolojiyle ilgili geniş bilgi birikiminin olması.
- Kişide, bu hatsalık nedeniyle birden çok cerrahi müdahale izi olması.
- Kişide negatif test sonuçlarını takiben yeni belirtiler görülmesi.
- Kişide hastalıkla ilgili belirtilerin sadece yalnızken veya kişi gözlenmiyorken görülmesi (İlgi isteği).
- İnsanları hastalıkları konusunda manipüle etmeye çalışması.
- Kişinin ameliyat olmaya, tıbbi testler yaptırmaya veya diğer girişimsel müdahalelere hevesli olması, reddetmemesi.
- Kişinin uydurduğu hastalığıyla ilgili daha önce birçokkez hastaneye, doktora ve kliniğe başvurmuş olması.
- Kişinin aile bireylerinin ve arkadaşlarının, doktorlarla ve sağlık çalışanlarıyla tanışmalarını istememesi.
- Kişide özgüven problemlerinin olması.
- Kişinin hastanedeyken kendini daha rahat ve iyi hissetmesi.
- Ateş, kusma, ishal, alerji, bayılma, nefes darlığı, nöbet geçirme gibi durumlarının tekrarlanması.
KİMLERDE GÖRÜLÜR
- Çocukken istismara uğramış ya da ihmal edilmiş kişilerde,
- Daha önce ciddi bir hastalık atlatmış olanlarda,
- Ailesinden ya da arkadaşlarından birinin ciddi bir rahatsızlığına şahit olmuş ve bunu atlatamamış olanlarda,
- Medikal sektörde çalışan ya da çalışmayı hayal eden kişilerde,
- Sürekli suçluluk hisseden ve cezalandırılması gerektiğini düşünen kişilerde,
- Özgüveni düşük olan gençlerde,
- Depresyona meyilli olanlarda görülür.