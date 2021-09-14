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    Vekaleten hastalık nedir

    Munchausen by Proxy Sendromu olarak bilinen Vekaleten hastalık; bir başkasına yüklenen yapay bozukluktur. Çocuk istismarı olarak geçmektedir. Her yaş grubundaki insanlar geçirebilir.
    • Haber Merkezi
    • 14.09.2021 - 17:51
    • Güncelleme : 14.09.2021 - 17:56
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    Vekaleten hastalık nedir

    Vekaleten hastalık ilk defa 1951 yılında görülmüştür ve bir grup hastayı sınıflandırmak için kullanılmıştır.

    VEKALETEN HASTALIK NEDİR

    Munchausen by Proxy Sendromu; çocuk, yaşlı veya engelli kişilerin kendisine bakan kişi tarafından hastalanmasına sebebiyet verecek davranışların ortaya çıkması ile görülür. Çocuk, engelli ve yaşlı istismarı olarak adlandırılır.

    Vekaleten hastalık nedir #1

    BELİRTİLERİ

    • Kişinin dramatik ama tutarsız hasta öyküsü olması.
    • Kişinin tedavi almasıyla beraber belirtilerin kötüleşmesi.
    • Kişinin tedavi olup, taburcu olmasıyla beraber evden hastalığı tekrarlamış şekilde dönmesi.
    • Kişide hastaneler veya tıbbi terminolojiyle ilgili geniş bilgi birikiminin olması.
    • Kişide, bu hatsalık nedeniyle birden çok cerrahi müdahale izi olması.
    • Kişide negatif test sonuçlarını takiben yeni belirtiler görülmesi.
    • Kişide hastalıkla ilgili belirtilerin sadece yalnızken veya kişi gözlenmiyorken görülmesi (İlgi isteği).
    • İnsanları hastalıkları konusunda manipüle etmeye çalışması.
    • Kişinin ameliyat olmaya, tıbbi testler yaptırmaya veya diğer girişimsel müdahalelere hevesli olması, reddetmemesi.
    • Kişinin uydurduğu hastalığıyla ilgili daha önce birçokkez hastaneye, doktora ve kliniğe başvurmuş olması.
    • Kişinin aile bireylerinin ve arkadaşlarının, doktorlarla ve sağlık çalışanlarıyla tanışmalarını istememesi.
    • Kişide özgüven problemlerinin olması.
    • Kişinin hastanedeyken kendini daha rahat ve iyi hissetmesi.
    • Ateş, kusma, ishal, alerji, bayılma, nefes darlığı, nöbet geçirme gibi durumlarının  tekrarlanması.

    Vekaleten hastalık nedir #2

    KİMLERDE GÖRÜLÜR

    • Çocukken istismara uğramış ya da ihmal edilmiş kişilerde,
    • Daha önce ciddi bir hastalık atlatmış olanlarda,
    • Ailesinden ya da arkadaşlarından birinin ciddi bir rahatsızlığına şahit olmuş ve bunu atlatamamış olanlarda,
    • Medikal sektörde çalışan ya da çalışmayı hayal eden kişilerde,
    • Sürekli suçluluk hisseden ve cezalandırılması gerektiğini düşünen kişilerde,
    • Özgüveni düşük olan gençlerde,
    • Depresyona meyilli olanlarda görülür.

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