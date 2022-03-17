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    Yalan söyleme hastalığı nedir

    Yalan söyleme hastalığı; mitomani olarak tanımlanır ve kişinin dikkati çekmek için yalana başvurmasının ardından başlar. Zamanla kontrolünü kaybeden bu kişiler, yalanlarına inanmaktadır.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 13:18
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    Yalan söyleme hastalığı nedir

    Yalan söylemenin kötü bir durum olduğunu bilmeyen yoktur. Ancak bazı insanlar için bu bir hastalık haline gelmiş olabilir. Bu hastalık ise yalan söyleme hastalığı yani mitomani olarak adlandırılmaktadır.

    Kişiler bu hastalık nedeniyle bir süre sonra, kendi yalanlarına inanmaya başlayabilir ve durum daha tehlikeli bir hale dönüşebilir.

    YALAN SÖYLEME HASTALIĞI NEDİR

    Yalan söyleme hastalığına (Mitomani) yakalanmış kişilere mitoman adı verilir ve bu kişiler hastalığın farkında değildir. Ancak bu hastalığın mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Aksi taktirde bu hastalık bir süre sonra kişilik bozukluğu ve şizofreniye doğru evrilebilir.

    Özgüven eksikliği yaşayan kişiler, yalan söyleme hastalığına daha çok yakalanabilir. Alttaki nedenleri yine bu alanda uzman bir doktorun araştırması gerekir.

    Yalan söyleme hastalığı nedir #1

    ÖZELLİKLERİ

    • Hasta kendi yalanlarına inanmaya başlar.
    • Bu hastalarda üstün bir sözel yetenek vardır.
    • Genellikle 15-16 yaşlarında bu hastalık oluşmaktadır.
    • Sözlerini tutmazlar ve kendilerine olan güvenleri azdır.
    • Dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik gibi işlere bulaşabilirler.

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