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Yemek borusu kanseri nedir
Yemek borusu kanseri; yemek borusunda bulunan hücrelerin anormal ve kontrolsüz bir şekilde büyümesi sonucu oluşur. Genellikle iç yüzeyinde bulunan hücrelerde başlar.
- Haber Merkezi
- 24.02.2022 - 14:27
Diğer kanser türleri gibi dikkat edilmesi gereken bir hastalık olan yemek borusu kanseri, çok fazla belirti vermeyebilir.
Sinsice ilerleyen bu hastalığın belirtileri, 4. evreden sonra daha belirgin hale gelebilir.
YEMEK BORUSU KANSERİ NEDİR
Yemek borusu kanseri; yemek borusunda bulunan hücrelerin anormal ve kontrolsüz bir şekilde büyümesi sonucu oluşur.
Kanser öncelikle kanalın uç kısmında, üstünde veya alt yapısında meydana gelebilir. Eğer tedavi için geç kalınırsa, diğer organlara sıçrayabilir.
BELİRTİLERİ
- Yutkunmada zorluk çekme
- Aniden verilen aşırı kilo kaybı
- Ses kısıklığı ve aşırı öksürük
- Midede yanma ve ekşime
- Göğüste ağrı ve yanma
TEDAVİ
Yemek borusu kanserinde tümörlü bölge diğer organ ve dokulara henüz sıçramamışsa cerrahi müdahaleye başvurulur. Bunun dışında radyoterapi ve kemoterapi uygulanır.