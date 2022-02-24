Yemek borusu kanseri nedir

Yemek borusu kanseri; yemek borusunda bulunan hücrelerin anormal ve kontrolsüz bir şekilde büyümesi sonucu oluşur. Genellikle iç yüzeyinde bulunan hücrelerde başlar.

Diğer kanser türleri gibi dikkat edilmesi gereken bir hastalık olan yemek borusu kanseri, çok fazla belirti vermeyebilir.

Sinsice ilerleyen bu hastalığın belirtileri, 4. evreden sonra daha belirgin hale gelebilir.

YEMEK BORUSU KANSERİ NEDİR

Yemek borusu kanseri; yemek borusunda bulunan hücrelerin anormal ve kontrolsüz bir şekilde büyümesi sonucu oluşur.

Kanser öncelikle kanalın uç kısmında, üstünde veya alt yapısında meydana gelebilir. Eğer tedavi için geç kalınırsa, diğer organlara sıçrayabilir.

BELİRTİLERİ

Yutkunmada zorluk çekme

Aniden verilen aşırı kilo kaybı

Ses kısıklığı ve aşırı öksürük

Midede yanma ve ekşime

Göğüste ağrı ve yanma

TEDAVİ

Yemek borusu kanserinde tümörlü bölge diğer organ ve dokulara henüz sıçramamışsa cerrahi müdahaleye başvurulur. Bunun dışında radyoterapi ve kemoterapi uygulanır.