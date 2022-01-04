Yenidoğan sarılığı nedir

Yenidoğan bebeklerde, kandaki bilirubin seviyesinin yükselmesi, yetersiz beslenme ve genetik faktörler sarılığa neden oluyor.

Yenidoğan sarılığı, bebeklerin çoğunluğunda görülen kendiliğinden geçebilme özelliği olsa da bazı durumlarda tehlike oluşturan bir hastalıktır.

Sarılığın birçok sebebi bulunuyor, fakat en sık gözlemlenen türü fizyolojik sarılık oluyor.

SARILIK ÇEŞİTLERİ

Fizyolojik sarılık: Bebeğin kanındaki bilirubin maddesinin yavaşça artmasıyla oluşan geçici duruma denir. Doğumdan 2-4 gün sonra başlar ve kendiliğinden geçebilme özelliğine sahiptir.

Patolojik sarılık: Doğumdan hemen sonra ortaya çıkan bu tür, tehlike arz edebilir. Anne ve bebek arasındaki kan uyuşmazlığından, annenin kanında bulunan bazı enfeksiyonlardan ve bebekte doğuştan bazı maddelerin eksik olmasından kaynaklanabiliyor.

Uzamış sarılık: Tam gününde doğan bebeklerde 2, erken doğan bebeklerde ise 3 haftadan fazla süren sarılığa deniyor. Durumun detaylı incelenmesi öneriliyor.

SARILIK NEDEN OLUR

Sarılığın ortaya çıkmasında en önemli etki, yetersiz beslenme, genetik faktörler, bebeğin erken veya geç doğması gibi nedenler yer almakta.

Kandaki bilirubin maddesi yükselerek, deri, gözün beyaz kısımları, yanak içi gibi bölgelere birikiyor. Bununla birlikte oluşan sarılık rahatsızlığı ise bebeklerin göz ve ten rengindeki değişimle ortaya çıkıyor.

SARILIK RİSKİ OLUŞTURAN DURUMLAR

Emme sorunu olup beslenemeyen bebekler

Erken doğum

Annenin diyabet olması

Anneyle bebeğin kan uyuşmazlığı

Doğum anında kafa derisi altında kanama

gibi durumlar, sarılık hastalığında risk faktörünü ortaya koymakta.

BELİRTİLERİ NELER

Yenidoğan bebeklerdeki sarılık ilk olarak yüzde kendini gösteriyor. Ardından gözlerdeki beyaz kısma geçerek, kandaki bilirubin seviyesinin artmasıyla göğüs, karın, kol ve bacaklara yayılıyor.

Parmak ucuyla bebeğin burun veya karnına hafifçe basıtırldığında deri sarı renk alıyor.

Sarılık olan bebek emmekte güçlük çekiyor ve çok fazla uyuyor.

Bu gibi durumlarla karşılaşan anne ve babaların, uzman doktora danışması öneriliyor.

TEDAVİ YÖNTEMİ

Yenidoğan bebeklerde sarılık, 2 hafta içerisinde kendiliğinden geçebiliyor.

Ancak aksi durumlarda bebekteki bilirubin seviyesi yüksek ise özel dalga yayan lambalar altında tedavi uygulanıyor. Bu tedavinin özelliği ise sarılığı oluşturan bilirubin maddesinin idrarda çözünüp vücuttan atılmasına yardımcı oluyor. Bu yöntemde bebeklerin ışıktan zarar görmemesi için gözleri kapatılıyor.

Kan uyuşmazlığı nedeniyle sarılık yaşayan bebeklerde ise kan değişimi çözümüne gidilebiliyor.

ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ

Sarılığın önlenmesinde anne sütünün rolü oldukça fazla. Bu kapsamda doğan bebeklerin en kısa zaman içerisinde anne ile buluşup emmesi büyük öneme sahip.