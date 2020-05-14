Yuka nedir

İç mekanlarda güzel görüntüsü nediyle sıklıkla tercih edilen Yuka, yeşil ve beyaz çiçek açan bir saksı bitkisidir.

Yuka, ya da genel yazımıyla Yucca, anavatanı kuzey Amerika kıtası ve Orta Amerika olan Asparagacee (Kuşkonmazgiller) familyasından olan bir bitki türüdür.

HAVADAR VE GÜNEŞLİ ORTAMLARI TERCİH EDER

Doğada genellikle sıcak, kurak, çorak bölgelerde açık arazilerde yetişen Yuka, yoğun güneşe ve şiddetli sıcaklara uyumlu olan ve çok su sevmeyen bir bitkidir.

Kış soğuklarına iyi dayanmaları sebebiyle bu bitki yalnızca iç değil dış mekanlarda da sıklıkla tercih edilir. Topraklarının tuzla ilişkisi iyidir bu nedenle deniz suyunun etkisinde olan tuzlu olan sahil topraklarında bile rahtlıkla bakılabilir.

KAS AĞRILARINI GİDERMEKTE KULLANILIR

Saplarının uzunluğu metrelerce olabilen Yuka’nın içerdiği saponin maddesi sebebiyle cilt temizleyici ve kas ağrılarını giderici özelliği vardır. Bu bitkinin kökü ise bazı ülkelerde yemeklik olarak kullanılır.

Saksıda iç mekânlarda yetiştirilen Yuka toprağı çok su istemez ve havadar ortamları tercih eder.

Ağır gövdesinin dik durabilmesi için sık ve katı toprak kullanılması tavsiye edilir.