Yumurta dondurma nedir

Yumurta dondurma; kadının yumurtalığından elde edilen yumurta hücrelerinin ileride çocuk sahibi olmak amacıyla dondurularak, saklanması anlamına gelmektedir.

Evli olmayan ya da çocuk sahibi olmayı erken yaşta düşünmeyen bazı kadınlar, yumurtalarını dondurma yoluna başvuruyor.

Son 50 yıl içerisinde bu dondurma işlemleri hızlı bir gelişme gösterirken, dondurulan yumurtalar yasalar gereği 5 yıl boyunca saklanıyor.

YUMURTA DONDURMA NEDİR

Yumurta dondurma işlemi; ileri dönemde hamile kalmak isteyen kadınlar tarafından yaptırılmaktadır. Üreme hücrelerinin başarıyla dondurulmaya başlanması ise 1949 yılında sperm hücresinin dondurulması ile olmuştur.

15 dakika süren bu işlem sonrası kişiler, günlük hayatlarına devam edebiliyor. Vitrifikasyon (hızlı dondurma) yöntemiyle dondurulan yumurtalar, -196 derecede sıvı azot tanklarında saklanıyor.

YUMURTA DONDURMA İŞLEMİ KİMLERE YAPILIR

Uygulama 35 ile 45 yaş arasındaki tüm kadınlara yapılmaktadır. Genetik ya da kronolojik bir hastalığı olmayan kişiler bu uygulamayı yaptırabilir.

5 yıl boyunca saklanan yumurtalar, bakanlık izni ile bir süre daha uzatılabilir.