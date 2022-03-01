Zehirli ishal nedir

Zehirli ishal; normal durumlardan farklı olarak ateş ve kusma belirtileri ile kendisini gösterir. Çocuklarda ve bebeklerde gözlemlendiğinde en kısa zamanda doktora başvurulmalıdır.

Virüs, bakteri ve parazitler en sık görülen ishal sebepleri arasında yer alırken, zehirli ishal biraz daha tehlikelidir.

Bebeklerde ve çocuklarda daha sık görülen zehirli ishal için mutlaka hastaneye gitmek gerekiyor.

Özellikle uzun süren ishalin arkasındaki nedenlerin arasında; bakterilerden kaynaklı hastalıklar ve besin zehirlenmesi başta geliyor.

ZEHİRLİ İSHAL NEDİR

Zehirli ishal; daha fazla sulu dışkılamanın yanı sıra ateş ve kusmayı beraberinde getirir.

Zehirli ishal çocuk ve yetişkinlerde 2 ile 3 gün sürebilir. 3-4 hafta geçmeyen ishaller kronik ishale dönüşür. Tedavisi için uzman bir hekimden destek almak gereklidir.

Bol bol sıvı tüketmek, yoğurt ve pirinçli çorbalar yemek iyi gelmektedir. 6 aydan küçük bebeklerde 7 gün, 1 ile 5 yaş arası çocuklarda 4-5 gün, yetişkinlerde ise 4 gün süren ishal tehlikelidir.

BELİRTİLERİ