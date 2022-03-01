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Zehirli ishal nedir
- Haber Merkezi
- 01.03.2022 - 15:05
- Güncelleme : 01.03.2022 - 15:07
Virüs, bakteri ve parazitler en sık görülen ishal sebepleri arasında yer alırken, zehirli ishal biraz daha tehlikelidir.
Bebeklerde ve çocuklarda daha sık görülen zehirli ishal için mutlaka hastaneye gitmek gerekiyor.
Özellikle uzun süren ishalin arkasındaki nedenlerin arasında; bakterilerden kaynaklı hastalıklar ve besin zehirlenmesi başta geliyor.
ZEHİRLİ İSHAL NEDİR
Zehirli ishal; daha fazla sulu dışkılamanın yanı sıra ateş ve kusmayı beraberinde getirir.
Zehirli ishal çocuk ve yetişkinlerde 2 ile 3 gün sürebilir. 3-4 hafta geçmeyen ishaller kronik ishale dönüşür. Tedavisi için uzman bir hekimden destek almak gereklidir.
Bol bol sıvı tüketmek, yoğurt ve pirinçli çorbalar yemek iyi gelmektedir. 6 aydan küçük bebeklerde 7 gün, 1 ile 5 yaş arası çocuklarda 4-5 gün, yetişkinlerde ise 4 gün süren ishal tehlikelidir.
BELİRTİLERİ
- Kusma
- Ateş
- Kramp
- Sıvı kaybı nedeniyle cilt renginde değişimler
- Göz çukurlarının belirginleşmesi