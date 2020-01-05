Irak, ABD güçlerini ülkeden çıkarıyor

İran'ın Orta Doğu'daki tüm operasyonlarını yürüten General Kasım Süleymani, Irak'taki havaalanında füze atışıyla etkisiz hale getirilmişti.

Irak Meclisi, ABD güçlerinin ülkedeki varlığını ele almak için toplandı.

"O GÜN ÖLDÜRÜLMESEYDİ GÖRÜŞECEKTİM"

Toplantıda konuşan Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi; "O gün öldürülmeseydi Süleymani ile görüşecektik. Süleymani bir Suudi Arabistanlı'ya İran'ın mesajını teslim etmeyi planlıyordu. Süleymani ve Mühendis'in öldürülmesi politik bir suikasttır. Parlamentoyu acilen Irak'taki yabancı askerlerin varlığı konusunda önlemler almaya davet ediyorum." açıklamalarında bulundu.

ABD GÜÇLERİ ÇIKARILACAK

Başbakanın konuşmasının ardından parlamento, ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasını öngören yasa tasarısını onayladı ve çıkarılmasına karar verdi. Meclis'ten yapılan açıklamada, kararın uygulanması yükümlüğünün hükümette olduğu belirtildi.