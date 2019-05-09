taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.1705
Euro
6.9203
Altın
1282.09
Borsa
90272.19
Gram Altın
253.98

Irak'tan ABD ve Çin'le 53 milyar dolarlık petrol anlaşması

İki petrol yatağındaki üretim günlük 125 bin varilden 500 bine çıkarılacak.

AA | 09.05.2019 - 08:11..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, başkent Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında, ABD ve Çin şirketleriyle imzalanacak mega proje anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu.

53 MİLYAR DOLARLIK PETROL ANLAŞMASI

Irak'ın yakında ExxonMobil ve PetroChina ile 53 milyar dolarlık petrol anlaşması imzalayacağını belirten Abdulmehdi, "(Irak) Petrol Bakanlığı, ExxonMobil ve PetroChina, şu anda petrol fiyatlarının düşmesi ve yükselmesi halinde kârın nasıl bölüşüleceği konusunda odaklanmış durumdalar" diye konuştu.

30 YILLIK OLACAK

Irak Başbakanı, anlaşmanın 30 yıllık olacağını ve bu süre zarfında 400 milyar doların üzerinde kazanç elde etmeyi planladıklarını aktardı.

Irak'tan ABD ve Çin'le 53 milyar dolarlık petrol anlaşması

Abdulmehdi, mega petrol anlaşmasında Irak'ın güneyindeki iki petrol yatağı Nahr bin Umar ve Artavi'nin geliştirilmesiyle yataklardaki petrol üretim kapasitesinin günlük 125 bin varilden 500 bine çıkarılmasının da yer aldığını söyledi.

"ANLAŞMANIN TAHRAN'A YÖNELİK YAPTIRIMLARLA ALAKASI YOK"

Gazetecilerin, "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlardan Irak'ı kendisiyle petrol anlaşması imzalaması karşılığında muaf tutacağı" yönündeki iddiaları sorması üzerine Abdulmehdi, "ExxonMobil anlaşmasının ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımlarıyla bir alakası yok." ifadesini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ajax'ın peri masalı son buldu

Ajax'ın peri masalı son buldu

51
Tottenham'dan tarihi zafer: Ajax'ı geriden gelip elediler

Tottenham'dan tarihi zafer: Ajax'ı geriden gelip elediler

67
Brezilya, ABD'nin NATO üyesi olmayan ana müttefiki oldu

Brezilya, ABD'nin NATO üyesi olmayan ana müttefiki oldu

22
İranlı fitness hocası ölü bulundu

İranlı fitness hocası ölü bulundu

28
Kılıçdaroğlu teşkilata yerel seçim uyarısı yaptı

Kılıçdaroğlu teşkilata yerel seçim uyarısı yaptı

112
Yurt genelinde hava durumu

Yurt genelinde hava durumu

13
Cem Yılmaz sahnede fenalaştı

Cem Yılmaz sahnede fenalaştı

77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir