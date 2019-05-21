Irak, ABD ve İran'a heyet gönderiyor

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD ve İran arasındaki gerginliğin azaltılması için iki ülkeye yakında heyet göndereceklerini belirterek, tarafları sağduyuya ve uluslararası standartlara uymaya çağırdı.

"VİZYON VE GÖRÜŞÜ BİZİMLE AYNI"

Abdulmehdi, başkent Bağdat'ta düzenlediği haftalık basın toplantısında, ülkesinin ABD ile İran arasında yaşanan gerginlikten etkilenebilen bir konumunda bulunduğunu ifade ederek, "Irak, ABD ile İran arasındaki anlaşma veya gerginlikten direkt etkilenebilen bir ülke. Bu gerginliğin azaltılması için Avrupa'daki önemli ülkelerle görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Avrupa'nın bu konudaki vizyon ve görüşü bizimle aynı." dedi.

IRAK İKİ ÜLKEYE HEYET GÖNDERECEK

"ABD ile İran arasındaki gerginliğin azaltılması için iki ülkeye de yakında heyet göndereceğiz." diyen Abdulmehdi, "Tüm tarafları, sakin olmaya ve tehlikeden uzak durulması için uluslararası standartlara riayet etmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdulmehdi, İran ile ABD arasında bir çatışma veya savaşı körükleyen Irak, İran, ABD ve İsrailli bazı tarafların bulunduğunu savunarak, "Bunların amacı bölgede ve ülkeler içinde ayrışma ile bölünmenin yaşanması." değerlendirmesinde bulundu.

ABD GÜÇLERİNİN IRAK'TAN ÇIKARILMASI

Abdulmehdi, ayrıca ABD'nin Irak'taki güçlerinin ülkeden çıkarılması için meclisteki bazı Şii grupların harekete geçebileceğine yönelik iddialara ilişkin, "mecliste siyasi grubu bulunan hiçbir yapının böyle bir çalışma içerisinde olmadığını" söylemekle yetindi.

Irak Başbakanı, İran ile ABD arasındaki krizde ülkesinin arabulucu konumunda olmadığına işaret ederek, "Arabuluculuk büyük bir kavramdır. Şu ana kadar arabulucu konumunda değiliz. Ancak Irak, kasırga ve krizin ortasındadır. Herhangi bir tarafa karşı diğer taraftan yana olma gibi bir seçeneğimiz yok." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE ZİYARETİ

Geçen hafta gerçekleştirdiği Ankara ziyaretine de değinen Abdulmehdi, "Türkiye'de temel konuları ele aldık. Başta güvenlik olmak üzere ekonomi ve su meselesini değerlendirdik. Bu konularla ilgili gelişmeleri, kurulan komiteler aracılığıyla takip edeceğiz." diye konuştu. Abdulmehdi, son olarak yarın Kuveyt'i ziyaret edeceği bilgisini verdi .