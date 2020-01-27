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Irak Başbakanı: ABD Büyükelçiliğine füzeler isabet etti

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye düzenlenen füze saldırısında bazı füzelerin, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne isabet ettiğini açıkladı.

AA | 27.01.2020 - 08:15..
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Irak'ın başkenti Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye, 5 adet katyuşası füzesi saldırısı düzenlendiği açıklanmıştı.

Açıklamada, füzelerin ABD Büyükelçiliğine isabet ettiği bilgisine ise yer verilmemişti.

FÜZELERDEN BAZILARI ABD BÜYÜKELÇİLİĞİNE İSABET ETTİ

Irak Başbakanlık basın ofisinin açıklamasında sözlerine yer verilen Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, "Yabancı misyon temsilciliğine yönelik düşmanca saldırı, ABD Büyükelçiliği binasının içerisine düşen füzelerle tekrarlandı. Yasa dışı bu eylemi kınarken, güvenlik güçlerimize, saldırıyı yapanların yakalanıp adalete teslim edilmesi için talimat verdik." ifadelerini kullandı.

Bu tür saldırıların Irak'ı çekişme sahasına dönüştürebileceği uyarısında bulunan Abdulmehdi, ülkedeki yabancı misyon temsilciliklerini koruma görevine bağlı olduklarını bildirdi.

Irak Başbakanı: ABD Büyükelçiliğine füzeler isabet etti

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