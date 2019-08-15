taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5773
Euro
6.2231
Altın
1513.78
Borsa
97202.35
Gram Altın
271.571

İran Dışişleri: ABD ile savaşı biz başlatmayacağız

Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, İran’ın hiçbir zaman savaşın başlatanı olmayacağını ancak saldırılara karşı kendini savunmada hiçbir zaman geri atmayacağını söyledi.

DHA | 15.08.2019 - 11:31..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Endonezya Temsilciler Meclisi Komisyonu Başkanı Abdul Kharis Almasyhari ile görüşmesinin ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"İLLEGAL VE İNSANLIK DIŞI"

Irakçi açıklamasında, İran’ın hiçbir zaman savaşın başlatanı olmayacağını ancak saldırılara karşı kendini savunmada hiçbir zaman geri atmayacağını vurguladı. ABD yaptırımlarını avantaja çevirmeleri gerektiğini belirten Irakçi, "ABD yaptırımları illegal ve insanlık dışı. Ancak biz İran olarak bu sayede milli ekonomimizi geliştirmeye çalışıyoruz." dedi.

"SAVAŞI BAŞLATAN TARAF OLMAYACAĞIZ"

İran'ın savunma kabiliyetlerini güçlendirmenin önleyici olduğunu ve herhangi bir ülkeye karşı olmadığını belirten Irakçi, "İran hiçbir zaman savaşı başlatan taraf olmayacak, fakat kendini savunmada da en ufak şüpheye düşmeden her türlü saldırıya sert ve hızlı bir şekilde yanıt verecek." diye konuştu.

NÜKLEER PROGRAM

İran’ın nükleer programı ile ilgili de konuşan Bakan Yardımcısı, nükleer programın barışçıl program çerçevesinde geliştirildiğini vurguladı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul-İzmir otoyolu üzerinde bayram trafiği yok

İstanbul-İzmir otoyolu üzerinde bayram trafiği yok

322
Asgari maktu vergi tutarı sigarada arttı

Asgari maktu vergi tutarı sigarada arttı

257
Suriyeliler bayram tatilinde plajlarında

Suriyeliler bayram tatilinde plajlarında

92
Sapık milyarderin villasında Bill Clinton tablosu

Sapık milyarderin villasında Bill Clinton tablosu

34
Marmaris'te türbe zannedilen mezar

Marmaris'te türbe zannedilen mezar

110
ABD piyasalarında sert düşüşün sebebi Trump gösterildi

ABD piyasalarında sert düşüşün sebebi Trump gösterildi

33
Almanya'da suç oranları aşırı sağcılarla zirve yaptı

Almanya'da suç oranları aşırı sağcılarla zirve yaptı

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir