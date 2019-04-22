Irak, Fortnite ve PUBG'yi yasakladı

Son yıllarda oyuncu sayısını bir hayli artıran PUBG ve Fortnite, dünya genelinde en çok oynan oyunların başında geliyor. Oyunların bu kadar popüler olması, zaman zaman tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Geçtiğimiz haftalarda PUBG'nin, Hindistan'ın bazı eyaletlerinde yasaklandığı haberini sizlere aktarmıştık. Şimdi ise PUBG ve Fornite, Irak parlamentosunun geçtiğimiz çarşamba günü aldığı bir kararla ülkede yasaklandı.

'TOPLUMU OLUMSUZ ETKİLİYOR'

Irak parlamentosu, Fortnite ve PUBG oyunlarının, çocuklar ve gençler için toplumsal ve ahlaki tehditler oluşturduğunu, topluma zarar verdiklerini belirtti.

Geçtiğimiz ay Hindistan'ın Gujarat eyaletinde yasaklanan PUBG, yasağa uymayan bazı üniversite öğrencilerinin tutuklanmasına neden olmuştu. Nepal ise geçtiğimiz hafta aldığı bir kararla, bağımlılığı durdurmak ve gençler arasındaki şiddeti engellemek için PUBG'yi resmen yasaklamıştı.

IRAK HALKI KARARA TEPKİLİ

Söz konusu yasak, birçok Irak vatandaşı tarafından öfkeyle karşılandı. Ülkede sıkça görülen işsizlik, yolsuzluk ve diğer birçok sosyal ve ekonomik sorunlarla uğraşmak yerine Irak parlamentosunun oyunları yasaklaması, birçok kesimin tepkisini çekti.

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