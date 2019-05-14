Irak, Fransa’nın yardımıyla uydu projesi başlattı

Irak İletişim Bakanlığı, Uzaycılık Dairesi ile uydu projesinin tamamlanması için Fransız Airbus şirketi ve bazı güvenlik projelerinin tamamlanması için Fransa hükümetinden kredi alındığı açıkladı.

MADDİ SIKINTILARDAN DOLAYI DURDURULMUŞTU

Projenin uzun süredir maddi sıkıntılardan dolayı durdurulduğunu kaydeden bakanlık, hem uydu hem de Uzaycılık Dairesi projelerinin önemli bir proje olduğunun altını çizerek, uydu projesinin, güvenlik, ekonomi, tarım ve sanayi alanlarında büyük katılar sağlayacağına inandıklarını vurguladı.

UZAY İŞLERİ BÖLÜMÜ AÇILACAK

Söz konusu projeler şemasını oluşturmak için Irak Medya Ağı’ndaki uzay ve basın uzmanın görevlendirildiğini belirten bakanlık, Irak Uzaycılık Dairesi’nin temel taşı niteliği taşıyan Uzay İşleri Bölümü’nün açılması için çalışmaların başlatıldığını kaydetti.