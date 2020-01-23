Irak gösterilerinde toplam 600 kişi öldü

Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana yolsuzluk, altyapı yetersizliği, işsizlik ve ülkenin içişlerine yönelik dış müdahaleler gibi çeşitli gerekçelerle hükümet karşıtı gösterilerin önü hala alınmış değil.

Devam eden protestolarda, güvenlik güçleri halka çok sert müdahalelerde bulunuyor. Zaman zaman göstericilerle güvenlik güçlerinin karşı karşıya geldiği anların görüntüleri, sosyal medyadan paylaşılıyor.

O anlardan biri de "Muhammed Al Kasım'' olarak bilinen yolda gerçekleşti. Karşı karşıya gelen göstericilerle polis arasındaki arbedede, polisin orantısız güç kullanması dikkat çekiyor.

Irak polisinden göstericilere dayak VİDEO

"600'DEN FAZLA GÖSTERİCİ ÖLDÜ"

Irak'a gösteriler devam ederken, Dünya Ekonomik Forumu dolayısıyla Davos'ta bulunan Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, burada yaptığı konuşmada, yaklaşık 3 aydır devam eden gösterilerde 600'den fazla insanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Salih, Iraklı gençlerin daha iyi bir hayat, daha fazla iş imkanı, hizmet sektörünün iyileştirilmesi ve uzun süredir ülkeyi felce uğratan yolsuzluğun sona ermesi için gösteri düzenlediğini ifade etti.

Irak Cumhurbaşkanı, "Kanun tanımaz kişilerin gerçekleştirdiği şiddet nedeniyle çoğunluğu genç 600'den fazla masum barış yanlısı gösterici hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

"ERKEN SEÇİM GÖSTERİLERİ BİTİRİR"

Göstericilerin, kolektif kimliklerini yansıtan, kaybettikleri onurlarını yeniden kazandıracak demokratik bir siyasi yönetim ile özgür ve şeffaf bir seçim istediklerini kaydeden Salih, erken seçimin halk gösterilerini sona erdirmek için yeterli olduğunu söyledi.